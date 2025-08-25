Detriti e cartucce abbandonate nel bosco

TERNI"Nei pressi della strada vecchia che porta all’ Area archeologica di Carsulae, nella radura e nel bosco adiacenti abbiamo trovato una quantità enorme di rifiuti di ogni genere, tra cui due sacchi di interiora e pelle di cinghiale, con un puzzo maleodorante". Così in un post il gruppo Mi Rifiuto (dalla cui pagina Facebook è tratta la foto) dopo l’ennesima bonifica ambientale, con recupero di detriti di tutti i tipi. Impressionante l’elenco: "Cartucce ancora nuove da preparare, un notevole quantitativo di bottiglie di vetro, plastica e ingombranti di qualsiasi genere".

"Ringraziamo i carabinieri forestali per esser giunti sul posto ed avere fatto tutti i rilievi del caso per trovare i colpevoli di questo sfregio all’ ambiente - continua il gruppo Mi Rifiuto – . Al momento la radura e il bosco lo abbiamo bonificato rendendo l’ambiente più dignitoso possibile, sperando che possa durare a lungo così. Abbiamo chiesto ai carabinieri di posizionare delle foto trappole e stanno valutando anche questa possibilità. Il luogo purtroppo si presta a questi scempi perché rimane piuttosto buio e nascosto ed è preda di irresponsabili e disadattati mentali cronici". Da Mi Rifiuto un sentito ringraziamento anche ai volontari e agli addetti dell’Asm "per aver portato via subito i rifiuti", nonché come detto ai carabinieri forestali che hanno avviato gli accertamenti per individuare i responsabili dello scempio.