“No“ al taglio degli alberi al parco. Esposti a Procura e Corte dei Conti

Esposti alla Procura e alla Corte dei Conti contro l’abbattimento dei 18 alberi della Passeggiata ritenuti pericolosi dal Comune. Li annuncia l’associazione Verdi Ambiente e Società. Intanto da oggi in Passeggiata cominciano le operazioni di abbattimento. "L’esposto sarà inoltrato lunedì mattina (oggi ndr) – spiega il segretario Pierluigi Rainone – , per conoscenza, (dal presidente nazionale dell’ associazione Stefano Zuppello) al sindaco Stefano Bandecchi, all’ assessore al verde pubblico Marco Iapadre, al dirigente comunale Federico Nannurelli, alla Sovrintendenza regionale, al prefetto di Terni, alla sezione dei carabinieri forestali e all’ Arpa. Nei prossimi giorni inoltre, sempre dall’associazione Vas, sarà inviato un esposto alla Corte dei Conti affinché venga valutato un possibile danno erariale derivante dall’ abbattimento degli alberi in oggetto". "Riteniamo inoltre opportuno – continua Rainone – chiedere le immediate dimissioni dell’assessore competente Marco Iapadre, per come ha gestito questa delicata questione, e lo spostamento ad altri incarichi del dirigente comunale Federico Nannurelli, visto che questo dirigente da troppi anni riveste questo incarico in Comune. Terni non può essere amministrata con modalità emergenziali come sta accadendo sin dall’ insediamento del sindaco Bandecchi nel 2023. Riteniamo indispensabile che per questioni così importanti(che riguardano la salute della collettività)sia necessario un confronto con la cittadinanza che questa amministrazione non intende affatto espletare". "Alla Passeggiata andremo avanti con il taglio dei 18 alberi pericolanti non perchè siamo attratti da una smania di tagliare qualunque cosa ma perchè vogliamo tutelare la sicurezza delle centinaia di personeche ogni giorno utilizzano questo spazio verde", dichiara l’assessore alle manutenzioni Marco Iapadre.