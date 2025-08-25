Oggi alle 16 l’ultimo saluto a Giuseppe Soli

La salma di Giuseppe Soli, 54 anni, morto in motocicletta sabato lungo la Valnerina, sarà trasportata oggi nella chiesa di San Ventura, a Spello, per il rito funebre che avrà inizio alle 16. "Si preferiscono ai fiori offerte che saranno devolute in beneficenza", si legge sul manifesto funebre. La salma, dalla camera mortuaria dell’ospedale di Camerino, quindi torna oggi a Spello per l’ultimo saluto. Grande il cordoglio per la scomparsa di Giuseppe, che lascia due figlie. Tanti i messaggi social sulla sua pagina Fb che ricordano una persona stimata e benvoluta.

Il motociclista 54enne è morto sabato intorno alle 18 sulla Valnerina. Stava percorrendo la strada provinciale 209 verso Preci in sella alla sua Honda. Ma a pochi chilometri da Visso, in una delle gallerie dove la strada è riparata, nel tratto che passa accanto al fiume, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della moto, finendo contro l’ultimo pilone che sorregge la struttura. Un impatto violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il personale del 118, accorso prima possibile, ha avviato le manovre rianimatorie e allertato anche l’eliambulanza. Ma l’elicottero non è riuscito ad atterrare a causa delle condizioni meteo e in ogni caso i soccorritori hanno constatato ben presto che non c’era rimasto nulla da fare. Il colpo contro il pilastro è stato fatale al motociclista. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri, che hanno effttuati i rilievi tecnici dell’incidente.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Spello e non solo, dove l’uomo era conosciuto e stimato. Da sabato la salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Camerino; oggi alle 16 l’ultimo saluto a Giuseppe e l’abbraccio alla famiglia nella chiesa di San Ventura.