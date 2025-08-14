Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Auto si ribalta sulla provinciale 73 a Sorano: soccorsi in azione
14 ago 2025
14 ago 2025
REDAZIONE GROSSETO
Auto si ribalta sulla provinciale 73 a Sorano: soccorsi in azione

Durante il tragitto per raggiungere il luogo di intervento, la squadra ha effettuato un ulteriore intervento per una pianta caduta a causa di un temporale

L'incidente avvenuto nei pressi di Sorano

L'incidente avvenuto nei pressi di Sorano

Sorano (Grosseto), 14 agosto 2025 – Un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 13 agosto, ha visto impegnata nei soccorsi una squadra dei vigili del fuoco. E’ accaduto sulla strada provinciale numero 73, che da San Quirico di Sorano conduce ad Acquapendente. Un’autovettura con la bordo il solo conducente per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri della stazione Sorano intervenuti sul posto, è uscita di strada ribaltandosi sul fianco destro.

La squadra del Distaccamento volontario di Manciano è intervenuta sul posto ed ha provveduto a raddrizzare l’autovettura e ad accertarsi che il conducente non avesse subito ferite. Durante il tragitto per raggiungere il luogo di intervento, la squadra ha effettuato un ulteriore intervento per una pianta caduta a causa di un temporale abbattutosi nella zona, che ostruiva completamente la carreggiata della strada provinciale numero 73.

