Grave incidente a Grosseto, donna di 43 anni trasportata in ospedale con l’elisoccorso

Grosseto, 31 maggio 2025 – Un incidente stradale ha coinvolto un'autovettura sulla Strada Provinciale 154, nel comune di Grosseto. L'incidente è stato segnalato alle 4.51 e ha visto coinvolta una sola auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, tra cui l'automedica di Grosseto e l'ambulanza Blsd della Misericordia di Grosseto.

Vista la gravità delle condizioni della conducente, una donna di 43 anni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 2. La paziente è stata trasportata in codice 2 all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Oltre ai sanitari, sono giunti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a gestire la viabilità, evitando ulteriori disagi alla circolazione. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.