Treni, parte il servizio integrato treno più bus 'Maremma link'

Grosseto, 26 giugno 2025 – Parte il 28 giugno il nuovo servizio intermodale “Maremma Link”. Sarà possibile acquistare, in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia (biglietterie, sito web, App e Self-Service) il biglietto treno+bus indicando come stazione di arrivo o partenza: Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole.

Si tratta di un ulteriore passo verso una mobilità sostenibile e integrata resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi. Selezionando come destinazione finale o di partenza Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole, è possibile acquistare in un'unica soluzione il biglietto del treno per la stazione di Grosseto (sulla linea Pisa-Roma) e quello dell’autobus, verso le 4 località di mare.

Tra mare limpido, pinete ombreggianti e spiagge premiate, Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Riva del Sole offrono relax, natura e borghi da scoprire. Destinazioni ideali per una vacanza sostenibile tra bellezza paesaggistica e atmosfera autentica. Oltre al “Maremma Link”, in Toscana sono attivi i servizi treno+Link per: Isola d’Elba, Barberino Outlet, Cortona, Montepulciano, San Gimignano e Argentario.