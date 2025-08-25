Bartoccini, ecco Aliz Kump: "Impatto molto positivo"

Trascorrono inesorabili i giorni per le formazioni che si preparano per la nuova stagione di serie A1 femminile, una di queste è la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Dopo pochi giorni di allenamenti le magliette nere stanno scoprendo i nuovi elementi, uno di questi è la centrale ungherese Aliz Kump (nella foto): "Sono arrivata domenica scorsa, verso la fine dell’allenamento, e sono rimasta colpita dal posto, non solo dalla città, ma anche dalla palestra e dal fatto che tutta la squadra fosse completamente concentrata, lavorando in un’atmosfera leggera, felice e divertente. Il giorno dopo, vivendo l’esperienza insieme a loro, ho provato la stessa sensazione: ragazze e staff ti motivano sempre, lasciandoti spazio per migliorare, perché tutti crediamo di poter fare di più, anche più di quanto immaginiamo. Non ho visto nessuno innervosirsi per qualcosa, l’unico pensiero è andare avanti e non fermarsi, e io mi rivedo davvero tanto in questo atteggiamento. Le nuove compagne sono molto gentili: anche se sono qui da solo una settimana, sembra un periodo più lungo perché mi hanno accolto in maniera fantastica. Ci stiamo conoscendo meglio, dentro e fuori dal campo. Sto anche cercando di imparare l’italiano per riuscire a capire alcune frasi e comunicare meglio con loro. Un lieve attacco influenzale mi ha impedito di partecipare all’attività di rafting, mi sarebbe piaciuto perché ero molto emozionata, ma appena siamo arrivati ho iniziato a sentire freddo, quindi, mi hanno consigliato di saltare l’attività. Comunque, il primo giorno siamo stati in piscina, abbiamo fatto un aperitivo e giochi di team building e mi sono divertita molto. Quando abbiamo del tempo libero, cerchiamo sempre di fare qualcosa insieme". Da oggi la squadra alternerà allenamenti di gruppo a sessioni individuali, oltre a momenti dedicati alla piscina e alle visite mediche osteopatiche. Venerdì pomeriggio ultimo impegno settimanale, poi, le giocatrici potranno godere di due giorni di riposo.

Alberto Aglietti