Quante escursioni in Appennino. La nuova guida Cai di Cuminatto

Tante iniziative al Rifugio centro visite Cascina di Spedaletto, nel cuore della riserva naturale di Acquerino Cantagallo, anche per queste ultime giornate di agosto, con un programma di attività e di incontri che si protrarrà fino a ottobre. Domani alle 17 è in programma la presentazione del libro di Andrea Cuminatto Escursioni in Appennino pratese. Nel 2025 il Cai Prato compie 140 anni e per l’occasione è stata pubblicata questa guida che propone 30 itinerari di diversa lunghezza, alla scoperta dell’appennino dalle praterie della Calvana alle faggete dell’Acquerino, dall’arido Monteferrato ai boschi rigogliosi dei versanti appenninici. Itinerari per conoscere percorsi naturalistici e emergenze storiche del territorio. Dal 25 al 31 agosto sarà aperta ai visitatori la mostra fotografica I giganti del bosco di Marco Bomboni. Una serata Sotto un manto di stelle a cura dell’associazione astrofili di Quarrata e dell’associazione scientifica Valbisenzio, dedicata ai segreti della volta celeste sarà quella di sabato 30 agosto alle 21, mentre il 31 agosto suonerà la banda di Fognano con il tradizionale concerto. Dal 6 al 27 settembre verrà allestita un’altra mostra fotografica dal titolo L’orma gigante del cervo. A settembre si potrà partecipare agli incontri serali per andare a sentire i bramiti che riecheggiano nel bosco. Il primo è previsto per il 12 settembre, con il ritrovo alle 19 e cena al sacco. Il 20 settembre il ritrovo è alle 18, sempre con cena al sacco, mentre il 27 settembre e il 4 ottobre la cena sarà al rifugio. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3471933742 (Cinzia) oppure al 3383037439 (Enrico) oppure scrivere a [email protected].

D.G.