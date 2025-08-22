Una giornata tutta dedicata alla castagna

Le misure che servono

22 ago 2025
DANIELA GORI
Al Museo di Rivoreta oggi sarà possibile assistere a tutte le fasi di lavorazione.

Al Museo di Rivoreta oggi sarà possibile assistere a tutte le fasi di lavorazione.

Al Museo di Rivoreta oggi sarà possibile assistere a tutte le fasi di lavorazione.

Oggi alle 16, al Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese, in via degli Scoiattoli, l’ultima dimostrazione de "I Venerdì di Rivoreta. Rivivi i mestieri della Montagna". Protagonista della giornata sarà la castagna, da sempre alimento prezioso per la sopravvivenza e per la cultura del nostro Appennino. I partecipanti potranno scoprire da vicino e provare i metodi tradizionali di lavorazione, dalla sbucciatura alla ventolatura, fino alla macinatura a pietra, e assistere alla preparazione dei necci con i testi, cotti come una volta e tutti da gustare. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Museo della Gente. Ingresso a offerta libera. Domenica 24 agosto, all’Orto Botanico Forestale di Abetone mattinata di avventura con la Caccia ai Tesori dell’Orto: un avvincente gioco esplorativo tra piante rare, fiori curiosi e biodiversità. Bambine e bambini dai 6 ai 12 anni saranno guidati lungo i sentieri dell’Orto in una divertente caccia al tesoro, tra prove ed enigmi da risolvere. E alla fine, una sorpresa per tutti i partecipanti!

L’attività si svolge dalle ore 10.30 alle 12.30. Quota di partecipazione 5 euro con prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.974102.

