La Lega prepara il terreno. Allori nuovo commissario. Stretta sui nomi del listino

Dopo il sostegno espresso nei giorni scorsi dal leader Matteo Salvini verso la candidatura di Alessandro Tomasi per guidare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni regionali, la Lega guarda in casa propria e punta ad aumentare i giri nel motore per approntare il listino di candidati al consiglio. Intanto, notizia di ieri, Andrea Allori p stato nominato nuovo commissario provinciale del Carroccio a Pistoia.

"Ho nominato il dottor Andrea Allori, noto medico del nostro territorio, come nuovo commissario della Lega per la provincia di Pistoia – afferma il segretario regionale Luca Baroncini –. A lui auguro buon lavoro certo che sia la figura giusta data la sua autorevolezza ed esperienza. Il partito è unito e determinato in vista delle prossime elezioni regionali – puntualizza poi. I candidati della provincia di Pistoia, che presenteremo nei prossimi giorni, saranno per chi vota Lega garanzia di grande attenzione al tema della sicurezza, con il prezioso supporto – ci tiene a sottolineare Baroncini – del generale Vannacci, ma anche di efficaci investimenti nel turismo (montagna, Terme, Padule, cammini, borghi medioevali e parco di Pinocchio), e attenzione alla viabilità provinciale sempre più trascurata".

"Ringrazio il segretario regionale Baroncini per la fiducia – commenta il neo commissario Andrea Allori –. Sono già al lavoro per far crescere il nostro movimento e per sviluppare i progetti che cambieranno il nostro territorio. Dopo cinquantacinque anni di Partito Democratico – evidenzia – la Toscana ha urgenza di una nuova opportunità".

Quanto ai nomi, non filtrano ancora certezze, anche se la consigliera uscente valdinievolina Luciana Bartolini avrà sicuramente una via preferenziale. Probabilmente ci sarà anche la consigliera comunale e provinciale Cinzia Cerdini e lo stesso Baroncini. "Sono un uomo di servizio e come sempre sono a disposizione del partito – aveva dichiarato l’ex sindaco di Montecatini a La Nazione nel giugno scorso –. Sono a disposizione e farò quello che i vertici riterranno opportuno, senza badare agli interessi personali".

