Festival 8Sassi. La montagna è per tutti

La sezione Cai di Lucca annuncia l’apertura delle iscrizioni alle attività della seconda edizione del Festival 8Sassi, che si terrà il 5 e 6 luglio nel borgo di Sassi, nel cuore delle Alpi Apuane. 8Sassi è molto più di un festival: è una celebrazione della montagna in tutte le sue forme, un laboratorio a cielo aperto che unisce sport, cultura, natura e socialità. Otto sono le aree in cui il Cai di Lucca opera con passione: escursionismo, alpinismo, arrampicata, sci alpinismo, speleologia, torrentismo, mountain bike e attività ludico-formative per i più piccoli.

Durante il weekend, grazie ai soci CAI e istruttori del CAI di Lucca, sarà possibile scoprire nuove discipline, mettere alla prova le proprie capacità, incontrare atleti, guide, esperti e semplici appassionati, partecipare a incontri, escursioni e laboratori, oppure semplicemente prendersi il tempo di osservare e respirare la bellezza del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 5 luglio alle 18.30 sarà ospite Alessandro Zeni, uno dei più raffinati interpreti dell’arrampicata su placca. Domenica 6 sarà invece la volta dello Street Boulder con gli istruttori del Cai e Black Flag Sasso, che trasformeranno l’intero borgo in una montagna urbana.

Grande novità di questa edizione, sarà anche la presenza della sentieristica del Cai Lucca, che in collaborazione con i volontari della sentieristica del Cai Barga organizzerà un incontro pratico e partecipativo. Durante l’attività sarà possibile vivere in prima persona l’esperienza di un manutentore dei sentieri, affiancando i volontari in piccoli interventi di manutenzione e scoperta delle tecniche base per la cura e valorizzazione della rete escursionistica.

Il programma completo e il modulo di iscrizione sono disponibili online sul sito www.8sassi.it.