Gravity Park, conto alla rovescia. Sentieri puliti e nuove sponde

Sono pronte a ripartire all’Abetone sabato 21 giugno le attività del Gravity Park: gli addetti ai lavori hanno faticato non poco a pulire i sentieri, realizzando anche nuove sponde e appoggi rivolti a migliorare e aumentare il divertimento di tutti. Il park sarà aperto i weekend fino al 6 luglio, mentre dal 7 funzionerà continuativamente fino alla fine di agosto. Ancora una volta il team guidato da Davide Demin coadiuvato da Graziano Tisi, Tommaso Lumini e dal giovanissimo Alessio Ciulli, si è impegnato per dare un profondo rinnovamento a tutte le piste anche con il nuovo assetto della Downhill. Contemporaneamente la pista 6 è stata dotata di un doppio arrivo che porta all’arrivo della cabinovia o, in alternativa, sulla statale 12 nella zona del Pulicchio. La località della nostra montagna, quindi, si conferma al top per le discipline gravity con la squadra Enduro più forte d’Italia, fresca del podio ottenuto in Coppa del mondo a Leogang, e con la pista da Downhill più lunga e impegnativa d’Italia. Proprio qui si terrà la quinta gara del Toscano Enduro Series, in programma il 13 luglio. Tra le sei piste che dalla cima del Monte Gomito scendono fino alla base dell’Ovovia, ma anche direttamente nei paesi dell’Abetone e delle Regine, saranno scelte le tre prove speciali che saranno teatro del Toscano Enduro Series. Anche il noleggio sarà operativo sia con le bici da Downhill che con quelle da Enduro, sia muscolari che e-bike. Per dare a tutti la possibilità di orientarsi tra la fitta rete dei sentieri, inoltre, è stata rinnovata e tradotta in Inglese la app ‘Abetone Trail Park’, che permette di visualizzare mappe e caratteristiche di oltre 20 sentieri.

I percorsi, vengono divisi in quattro categorie: mountain biking, trekking, trail running e trekking plurigiornalieri. Per chi invece vorrà fare solo da spettatore vi sarà la possibilità di salire in quota con l’ovovia fino al rifugio Zeno Colò, da dove si potrà apprezzare un panorama meraviglioso, con lo sguardo che rende visibili a occhio nudo le alpi, il mar Tirreno, e a sud la città di Firenze con il campanile di Giotto e la cupola del Brunelleschi. Senza contare tutta la catena appenninica dal Cimone alle Apuane. E dopo il tramonto sarà possibile ammirare le stelle cadenti in una condizione di buio assoluto, non affetto da alcun inquinamento luminoso.

Davide Costa