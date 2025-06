Quando Matilde si fermò nel borgo. Spedaletto prepara la rievocazione

Per il quarto anno consecutivo, il borgo di Spedaletto farà un tuffo nel passato. Per la precisione nel Medioevo, con la rievocazione storica "Matilde in Pratum Episcopi", in programma il 10 agosto. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Spedaletto aps e presente nel calendario regionale delle manifestazioni storiche, vedrà coinvolti circa 30 volontari, oltre a qualche figurante occasionale presente per le vacanze. Il tema riguarda il soggiorno di Matilde di Canossa da agosto a settembre del 1098 nel paese della montagna pistoiese. Paese che, per l’occasione, verrà vestito con i costumi di allora, cercando di ricreare un contesto il più fedele possibile all’originale. "Verrà allestita la piazza, dove è previsto l’arrivo della sfilata che partirà dai locali della canonica – spiega Tommaso Toninelli, vicepresidente della Pro Loco Spedaletto –. Sempre in piazza, verrà letta la pergamena che riporta l’atto di cessione da parte di Matilde di alcuni terreni al Monastero della Badia a Taona, con la simulazione della firma. Ci sarà un banchetto, che quest’anno vorremmo fare all’aperto, e sono previsti mercato alimentare, laboratorio di scrittura per bambini, lettura di antichi testi che parlano della storia di Matilde, gara di pesca al lago, proiezione di filmati e documentari, rievocazione storica del taglio del bosco con attrezzi. Ci saranno una voce narrante, le musiche dell’epoca e i rintocchi della campana, suonata a mano". La preparazione dell’evento, realizzato con il contributo della Regione, il patrocinio del Comune di Pistoia e del Comune di Sambuca Pistoiese e il partenariato dell’Archivio di Stato di Pistoia, dell’associazione Matildica Internazionale, dell’Ecomuseo della montagna pistoiese e del Capitolo della Cattedrale, ha visto coinvolti anche gli studenti del Liceo Forteguerri e della scuola secondaria Cino da Pistoia, che si sono occupati delle ricerche.

Francesco Bocchini