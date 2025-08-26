Prato a tutta birra live. In piazza dj Albertino e Modena City Ramblers

"Prato a tutta birra" si prepara a tornare in piazza del Mercato Nuovo da mercoledì 10 a domenica 14 settembre. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione, proporrà come al solito tanta musica dal vivo, ad ingresso libero. Dalle 18 in poi saranno aperti gli stand gastronomici. Presente un’area con giochi gonfiabili per i bambini e un mercatino artigianale per le famiglie. Per i nostalgici del Deejay time da non perdere la serata di sabato 13 settembre con il ritorno sul palco di Albertino, uno degli storici dj italiani, simbolo di M2o, la radio cult dance. E prima di Albertino sul palco salirà Stefano Nardi, dj pratese molto apprezzato, conosciuto per ’Aperitivo in famiglia’ e gli ’Orfani dello 06’.

Anche quest’anno, come da tradizione, la kermesse porterà gratuitamente sul palco allestito in piazza una serie di artisti di livello. Tutti i concerti inizieranno attorno alle 21.30 e saranno ad ingresso libero. Si aggiungono alle due dato già annunciate quella con uno dei gruppi più amati della musica italiana, i Modena City Ramblers, che si esibiranno la sera di venerdì 12 settembre, mentre la chiusura di domenica 14 è affidata al live show ’Voglio tornare negli anni ’90’.

Per l’apertura ricordiamo che salirà sul palco mercoledì 10 settembre la Rino Gaetano Band Tributo Ufficiale. Giovedì 11 settembre sil palco di piazza del Mercato Nuovo, si esibirà dal vivo Ruggero de i Timidi. Dopo i concerti le serate proseguiranno con djset. Non solo buona musica ad ingresso libero. In piazza del Mercato Nuovo, per cinque giorni, la regina assoluta sarà ovviamente la birra.