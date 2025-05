Dal centro ai quartieri è Prato Estate. Tutti i cento appuntamenti diffusi

Oltre cento appuntamenti in venti luoghi dal centro alle periferie per vivere un’estate senza noia. Gli appuntamenti in cartellone sono pensati per un pubblico di tutte le età, quasi tutti ad ingresso gratuito, dal cinema al teatro, dalla musica alla danza, ma anche talk, passeggiate immersive e mostre. "In estate la città di Prato è ancor più da vivere e riesce a mostrare la vivacità della propria creatività - afferma la sindaca Ilaria Bugetti - Un caleidoscopio di iniziative per tutti i gusti, frutto della ricognizione che ogni anno il Comune di Prato realizza per selezionare idee e progetti che provengono dal tessuto culturale cittadino: spettacoli, concerti, incontri, danze, mostre, proiezioni e molto altro. Un calendario multidisciplinare che, quest’anno, è ancor più disseminato nei quartieri della città".

Tra gli appuntamenti da non perdere il concerto dei Savana Funk con un live che celebra i loro primi vent’anni di carriera il 23 luglio in piazza San Francesco; la prima grande reunion degli artisti pratesi che il 24 luglio sempre in piazza San Francesco vedrà protagonisti il rapper Blebla e il suo progetto Fiordaliso che coinvolge 57 musicisti, cantanti e attori di Prato. Inoltre nella Corte delle sculture l’8 luglio lo spettacolo “ Un amore” con Paolo Briguglia (protagonista de I cento Passi, Buongiorno notte, Baaria per citarne alcuni), il 9 luglio “ Out is me. Unanormalestoriatipica”, con Francesco Gori e Yuri Tuci, che dopo il successo del film La vita da grandi con Matilda De Angelis racconta la sua esperienza tra surrealismo e realismo. Una citazione a parte va poi fatta per Umberto Palazzo e Il Santo niente, il 10 luglio nella Corte delle sculture, appuntamento che fa parte anche del cartellone del Festival delle Colline. Da segnalare, l’appuntamento con Off Tune Festival si terrà il 3, 4 e 5 luglio nell’area del Fabbricone: tre giorni di live, dj set, punto di ristoro, area kids, mercatino, mostre e in chiusura la Cencio’s Night; ma anche il Viaccia festival (3 giugno – 28 luglio), le Serate in giardino alla Gualchiera di Coiano (4 giugno – 24 luglio), Onde estive (Circolo Cherubini dal 15 giugno al 31 luglio), Un quartiere in circolo (Circolo Arci Costa Azzurra dal 17 giugno al 2 luglio). Ritorna l’Arena cinematografica all’aperto al Castello dell’Imperatore, tutte le sere dal 21 giugno al 7 settembre. Infine la rete Prato Musei (centro Pecci, Museo di Palazzo Pretorio, Musei Diocesani e Museo del tessuto), proporranno nel periodo estivo nuove mostre, visite guidate, aperture serali ed iniziative speciali. Tutte le iniziative sono a ingresso libero eccetto dove diversamente indicato.

La musica della Camerata strumentale, orchestra da sempre punto di riferimento per la città, è la protagonista dell’appuntamento musicale al carcere della Dogaia a cura di Metropopolare (per prenotazioni entro il 3 giugno ntro lunedì 3 giugno all’indirizzo: [email protected]). Last dance dal 7 al 29 giugno dalle 1 9 nel giardino del Fabbrichino con concerti, teatro ragazzi, libri e storie, cinema e botanic bar in collaborazione con teatro Metastasio e cinefilante, le storie della mippa e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

tra gli altri appuntamenti 1 luglio Arte sotto le stelle: osservazione astronomica dal chiostro

Serata dedicata all’osservazione astronomica dal chiostro romanico della cattedrale di Santo Stefano, a cura dell’associazione astronomica Quasar.

Tutto il cartellone è on line su www.pratoestate.it.