Paci, sopralluogo a Gamberame: "Erba altissima copre sgambatoio"

"Ho raccolto diverse segnalazioni da parte dei residenti di Gamberame e non potevo non andare di persona a verificare la situazione. Quello che ho trovato è inaccettabile per un Comune che dice di voler valorizzare tutte le sue frazioni". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia Emanuela Paci che ha fatto un sopralluogo nella zona e ha trovato "aree verdi invase da erba alta ben oltre il livello di sicurezza". "Con queste temperature il rischio incendio è reale. Non possiamo permetterci leggerezze", dice. Paci sottolinea anche che "lo sgambatoio per cani è irraggiungibile, letteralmente sommerso dalla vegetazione" e la pista ciclabile "è ormai coperta da erbacce e, soprattutto nelle ore serali, diventa pericolosa a causa dei lampioni spenti". "È uno spazio frequentato da famiglie, sportivi e padroni di animali. Non è pensabile lasciarlo in questo stato: Gamberame merita rispetto come tutte le altre zone del territorio", continua Paci, che chiede un cambio di passo immediato. "Occorrono interventi urgenti e concreti: lo sfalcio del verde va fatto subito, bisogna restituire accessibilità allo sgambatoio e alla pista ciclabile, e soprattutto ripristinare l’illuminazione pubblica lungo tutto il percorso".