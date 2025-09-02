Parigi e Roma collaborino

Parigi e Roma collaborino
Morto in scooter: le radici hanno provocato l'incidente? La procura apre inchiesta
2 set 2025
REDAZIONE PRATO
Morto in scooter: le radici hanno provocato l’incidente? La procura apre inchiesta

La tragedia accaduta a Lido di Camaiore: la vittima è Lorenzo Lorenzini. E' accaduto domenica 31 agosto. L’uomo, 52 anni, stava procedendo sul mezzo a due ruote, poi ha perso il controllo. Si cerca di capire se le irregolarità dell’asfalto dovute ai pini hanno avuto un ruolo

Lido di Camaiore, 2 settembre 2025 – Lo scooter ha sbandato, il mezzo è finito contro un pino e il conducente, Lorenzo Lorenzini, 52 anni, è morto a Lido di Camaiore, in Versilia. E’ accaduto domenica 31 agosto.

Ora, sulla vicenda la procura di Lucca ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per disporre accertamenti, anche tecnici, per capire se l'impatto dello scooter contro il pino sia dovuto effettivamente alle radici delle piante affioranti sull'asfalto di via Vittorio Veneto, sulla strada, tanto da deviare la marcia dei veicoli in particolare di quelli a due ruote.

Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci ha dichiarato che presto verranno tagliati i pini e che la strada verrà messa in sicurezza. Pierucci ha anche espresso il suo cordoglio alla famiglia. Mercoledì pomeriggio 3 settembre alle 15,30, alla Croce Verde di Viareggio, è prevista una cerimonia laica e l'ultimo saluto al 52enne che è morto mentre stava andando a lavorare come bagnino in uno stabilimento balneare di Lido.

