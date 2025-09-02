Ecco i Gispi Tigers. Tempo di nuove sfide

L’attesa è finita: oggi anche i Gispi Tigers riprenderanno ad allenarsi agli ordini di Luca Nuti, in vista dell’inizio del campionato di Serie C fissato per il 19 ottobre prossimo. Quando la preparazione sarà entrata a pieno regime, arriverà il momento delle amichevoli: almeno due i test che lo staff vorrebbe effettuare prima del debutto nel torneo. Il primo dovrebbe essere il "derby": il 28 settembre prossimo i Tigers dovrebbero effettuare un allenamento congiunto con il Rugby Pistoia dell’ex-Cavalieri Mattia Evangelisti, per un confronto che nelle scorse stagioni non è mai mancato e che potrebbe riproporsi anche in campionato nei prossimi mesi. Una seconda gara amichevole potrebbe svolgersi nei primi giorni d’ottobre, un avversario da individuare (con Bologna in pole position) in attesa che la FIR ufficializzi la composizione dei gironi del primo turno di campionato. Idealmente, si ripartirà quindi dal termine della scorsa annata: il club aveva concluso lo scorso torneo nel girone-promozione di C al quarto posto con 20 punti (ed una gara in meno rispetto ai rivali, in quanto quella con il Vasari Arezzo non è stata poi recuperata dopo esser stata rinviata). Un cammino tutto sommato omogeneo e positivo, partito nel migliore dei modi nel girone-finale anche se forse la partenza-sprint ha paradossalmente influenzato al ribasso il giudizio finale (nonostante nel raggruppamento fossero presenti compagini più forti del sodalizio pratese, contro cui i rugbisti di Prato non hanno comunque demeritato). I Tigers erano guidati dalla coppia Nuti – Vannini, che è quindi stata confermata anche se sarà il primo dei due ad essere adesso il responsabile tecnico sul campo (pur potendo continuare a contare sulla collaborazione del secondo). A livello di staff, confermato anche Fabio Marinaccio preparatore atletico, mentre dai Cavalieri Union è tornato Simone Pagliai che rivestirà un ruolo dirigenziale-manageriale di raccordo tra il campo e l’extra-campo.

Giovanni Fiorentino