Grinta Dragons, si riparte. Coach Banchelli fiducioso

Dragons Prato al lavoro per preparare la nuova stagione. Alle Toscanini la squadra si è radunata per la pre-season diretta dal nuovo preparatore atletico Davide Arcangioli, proveniente dal Gema Montecatini dove invece si è trasferito Elia Parretti. Coach Edoardo Banchelli ha iniziato a studiare i suoi giocatori, fra confermati e volti nuovi (Riccardo Balducci, Daniel Catalano, Niccolò Goretti) ai quali si aggiungerà anche il giovane Ileman Ndoye classe 2005, atleta di 202 cm cresciuto nel vivaio rossoblù e rientrato a casa dopo l’esperienza alla Fortitudo Francavilla Fontana: "In questi primi giorni - ha detto Banchelli - ho avuto sensazioni positive, non siamo al completo però ho visto giocatori che ci hanno dato conferma di aver fatto ottime scelte quest’estate nel mercato, adesso aspettiamo il campo. Abbiamo una squadra giovane con un ottimo mix. Farò un basket diverso, con giocatori che daranno tanta quantità e prestanza fisica e credo che per una categoria come quella che affronteremo tutto ciò possa fare la differenza". Il primo scrimmage è in programma domenica 31 agosto alle 18 contro Costone Siena alle Toscanini poi martedì 2 settembre ad Empoli in serata. Due antipasti che serviranno a preparare la Coppa Toscana, trofeo detenuto proprio dai Dragons dopo la vittoria del 5 gennaio scorso: il primo turno in programma il 14 settembre alle 18 contro Fucecchio, la settimana successiva nei quarti l’abbinamento sarà con la vincente di Us Livorno-Bottegone (in caso di qualificazione, i Dragons giocherebbero ancora in casa, final four nel 2026 nel week end dell’Epifania). Il campionato invece inizierà il 28 settembre in trasferta, contro Cus Firenze: in pratica lo stesso esordio della stagione scorsa ma a campi invertiti. Il 5 ottobre debutto casalingo contro Pino Firenze Presentati anche i nuovi acquisti, a cominciare da Daniel Catalano che arriva dal Bottegone, guardia classe 1998: "Sono contento di avvicinarmi a casa – afferma -, per me i Dragons sono stati la prima squadra che guardavo da ragazzino quando ho iniziato a giocare a Prato. Sono carico, abbiamo iniziato la preparazione col piglio giusto. Credo che siamo un bel roster che definirei eterogeno come caratteristiche individuali, conoscevo tutti i ragazzi del gruppo pratese e per questo sono felice di essere qui". Massimiliano Martini