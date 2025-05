I Dragons danno l’addio. San Vincenzo va avanti

L’avventura è finita. I Dragons perdono anche gara-2 della finale playoff ed escono di scena, senza poter partecipare agli spareggi nazionali per la promozione in serie B interregionale. L’ottava classificata in regular season, il San Vincenzo, ha avuto la meglio sulla seconda, i pratesi appunto. Magie delle post-season del basket. I livornesi, però, in regular erano stati battuti due volte su due dalla squadra rossoblù.

Peccato, dunque, per Banchelli e compagni a cui va comunque riconosciuto di aver giocato un’ottima stagione, nonostante più di un incidente di percorso (su tutti, le dimissioni di Pinelli, l’addio a febbraio dell’esperto play Bruni e – perché no – un palazzetto che non è degno di questi campionati).

Con un San Vincenzo ‘ammazza-grandi’ (aveva già eliminato la numero uno del seeding Montevarchi e l’Agliana, che sembrava in formissima), i Dragons però non ce l’hanno fatta e dopo aver perso male gara-1 in casa, non sono stati capaci di recuperare al Pala Giovani (dove peraltro quest’anno avevano già vinto) ed andare alla bella. In gara-2 è mancata del tutto la prestazione, purtroppo, ed i padroni di casa hanno avuto compito agevole nel vincere 85-71 dopo essere stati nettamente avanti in ogni parziale (20-11, 46-30, 70-52).

Niente bella, dunque, e stagione finita. Nel bilancio però restano il secondo posto in regular season e la finale playoff. Un buon puntello da cui ripartire, sperando che nel frattempo vengano risolti anche i problemi di impianto.

Perché a dirla tutta, chissà se i Dragons avrebbero potuto onorare una promozione in B potendo usufruire soltanto delle Toscanini? Si sarebbe probabilmente andati incontro all’ennesima rinuncia.

Il tabellino di gara-2 della finale playoff giocata al Pala Giovani di San Vincenzo dice che il Garden Toscana resort San Vincenzo è sceso in campo con Bongini, Guerrieri 7, Ricci, Bazzano 10, Bruno Ceriglio 12, Giovani 16, Bertini 3, Pagni, Mezzacapo 4, Bianchi, Ferraresi 15, Zanassi 18. Coach: Baroni.

I Dragons Prato hanno schierato Manfredini 4, Marini 11, Iardella 17, Magni 11, Staino, Berni 2, Rosati, Smecca 6, Salvadori 13, Torrini, Pacini 7, Settesoldi. Coach: Banchelli.

Arbitri Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga e Tommaso Giachi di Firenze.

I parziali dei tempi: 20-11, 46-30, 70-52 con un finale di 85-71. Usciti per falli Pacini al 35’12“, Zanassi al 35’20“, Salvadori al 36’53“.

Massimiliano Martini