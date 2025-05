Coach Banchelli c’è. Ciao Iardella: si ritira

Messa da parte la delusione per la sconfitta patita nella finale playoff, in casa Dragons si guarda già al futuro. E a poche ore dalla sconfitta patita in gara-2 con il San Vincenzo, arriva la riconferma di coach Edo Banchelli sulla panchina rossoblù. L’annuncio ufficiale ieri da parte della società del presidente Fabio Amerighi che ha comunicato anche l’addio alla palla a spicchi di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra pratese, Alessio Iardella. "E’ il primo mattone che mettiamo subito per il prossimo campionato – dice il direttore sportivo Stefano Scarselli a proposito della riconferma di Banchelli –. Per quanto riguarda la finale, il mio rammarico è di non aver potuto giocare al completo gara-1. L’espulsione di Tommaso Pacini per me è stata determinante. Con questo, nulla da dire sui meriti di San Vincenzo, che ha fatto un playoff meraviglioso". Il team manager dei Dragons Luca Parretti saluta invece Iardella e parla dell’immediato futuro: "Il mio ringraziamento va ad Alessio Iardella che ha annunciato il ritiro. Era stato chiaro in estate e rispettiamo la sua scelta. Ha fatto un percorso bellissimo con noi. Altri lasceranno perché ci sono dei contratti in scadenza. Vogliamo mantenere la nostra ‘pratesità’ e dunque il primo passo darà parlare con il blocco dei giocatori cresciuti nel nostro vivaio e che da anni sono punto fermo della prima squadra". E a proposito di giovani, l’Under 15 è in procinto di partire per le finali scudetto che si svolgeranno in Cilento (debutto lunedì contro Rapallo). Per l’occasione i Dragons hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Estra e Lo Conte Edile Costruzioni (sponsor nel basket anche di Pistoia, squadra appena retrocessa dalla massima serie), marchi che compariranno sulle maglie della giovane squadra allenata da Massimiliano Ormeni.

Massimiliano Martini