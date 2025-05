Stefanini Tennis Academy. Pigliatutto nel torneo open

Al Tc Carmignano è andato in scena il torneo open maschile e femminile della "Stefanini Tennis Academy", dove gli atleti di casa l’hanno fatta da padrone. I ragazzi dell’Accademia Stefanini hanno infatti trionfato con Anna Rozzi, che ha battuto Viola Cossari 6-4 7-6 e nel maschile con Matteo Stefanini che ha avuto la meglio su Federico Paci per 7-5 6-1. Semifinaliste al femminile la sorpresa arrivata dal tabellone di qualificazione Matilde Cioncolini e Sabrina Baranovschi, mentre nel maschile hanno raggiunto il penultimo atto del tabellone Federico Losapio e il favorito Tommaso Lenzi.

Passando ai tornei giovanili, grande risultato per l’under 12 del Tc Prato Lisa Palombo, che ha vinto la quinta tappa del Super Slam disputato al Tc Poggibonsi grazie a due vittorie conclusive entrambe per 14-12 al match tie break conclusivo. In finale ha prevalso su Arianna Di Beo (Pol. Firenze Ovest) 2-6 6-4 14-12. Nell’under 12 maschile Gherardo Lai (Tc Prato) è stato invece superato in finale da Jacopo Meini (Tc Pistoia) per 6-4 6-3. Sempre a livello under 12 ottimo risultato di Camilla Paccosi (Tc Bisenzio) a Castelfiorentino dove ha vinto superando in finale Livia Guarducci con il risultato di 6-2 6-3. Infine, nei campionati a squadre siamo giunti alle fasi decisive con diversi circoli impegnati nei vari campionati regionali. Nei playout di serie C, salvezza conquistata dalla formazione femminile del Tc Prato che dopo il 2-2 dell’andata con il Tennis Pisa, al ritorno si è affermata con un 3-0 che regala la salvezza al team rosa grazie alle vittorie di Matilde Sanesi su Costanza La Francesca, di Vittoria Vignolini su Melania Mengoni e di Virginia Lanzillo su Viola Morani. Al contrario la squadra maschile del circolo di via Firenze dopo il 3-3 casalingo con il Ct Pontedera, è uscita sconfitta nel ritorno per 4-2 e deve dire addio alla serie C per la prossima stagione.

Massimiliano Martini