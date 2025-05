Dalla Porta a tutto gas. Le gare di casa al Mugello

"E’ sempre bello correre al Mugello". Lorenzo Dalla Porta ha descritto ai suoi tifosi l’emozione che prova sul tracciato che lui considera "di casa" da sempre. E dopo il round in chiaroscuro di Misano Adriatico, il centauro montemurlese mira a riscattarsi proprio oggi e domani, nel corso delle due gare che si correranno sul circuito toscano valide per la seconda prova del Campionato Italiano Velocità. Il ventisettenne aveva esordito nel campionato 2025 con un sesto ed un ottavo posto a Misano, lo scorso aprile. Poche settimane dopo, aveva debuttato nel campionato Stock con il team Pitformance VRS da vice-campione, considerando il titolo mancato di un niente lo scorso anno a causa di una gara non disputata per la concomitanza con un impegno del CIV. Alla luce del rendimento 2024, il pilota di Montemurlo partiva con i favori del pronostico anche per il primo round svoltosi in Portogallo, rivelatosi tuttavia particolarmente combattuto: si è alzata l’età media e Dalla Porta si è confrontato con piloti più esperti, piazzandosi sesto. Adesso tornerà nel Campionato italiano, nel quale occupa la settima posizione generale in classifica con 18 punti. E proprio dal Mugello dovrà ripartire la sua risalita: oggi alle 14:25 si terrà "gara 1" mentre "gara 2" scatterà domani alle 15:25. In palio ci sono potenzialmente 50 punti in due corse ed il campione del mondo Moto3 2019 ne è pienamente consapevole. Da lunedì dovrà poi iniziare a pensare alle tappe di Vallelunga (28 e 29 giugno) ancora Misano, ma in notturna (26 e 27 luglio) ed Imola (6 e 7 settembre) per poi prepararsi al round finale fissato in Mugello il 4 ed il 5 ottobre. Ed a quel punto, nel migliore degli scenari, Lorenzo dovrà piazzare la zampata decisiva. "Vorrei vincere il Campionato Italiano per rilanciarmi – ha ribadito - avrei potuto lottare per il titolo anche nel 2024 purtroppo non è stato possibile".

Giovanni Fiorentino