Cavalieri Union in campo. Tutte le squadre ripartono

I primi a riprendere la preparazione in ordine cronologico sono stati lo scorso martedì i giovani dell’U16 al Montano, seguiti il giorno successivo dalla prima squadra. Oggi toccherà agli U18, mentre domani sarà la volta della formazione cadetta. Tutte le formazioni dei Cavalieri Union sono insomma pronte ad iniziare a lavorare a pieno carico, per prepararsi all’inizio dei rispettivi campionati. Capitan Puglia e soci, in particolare, si stanno allenando ormai da quasi una settimana sotto gli occhi del direttore tecnico Alberto Chiesa, sul nuovo campo in erba sintetica di viale Galilei.

La data segnata di rosso sul calendario è quella del 19 ottobre prossimo, quando i "tuttineri" esordiranno nel campionato di Serie A2 2025/26 in trasferta contro Civitavecchia (per poi esordire in casa la domenica successiva, nel derby con l’UR Firenze). Prima di allora, tra poco meno di tre settimane si terrà la prima amichevole: alle 18:30 del 20 settembre prossimo, i Cavalieri inaugureranno il "nuovo" Montano con un test match contro il Livorno, ripescato in Serie A1. Il 28 settembre, il gruppo andrà in Emilia a sfidare il Rugby Parma, insieme all’U18 (con l’orario dell’incontro che sarà ufficializzato a breve). A chiudere il trittico, una nuova amichevole casalinga contro il Calvisano (il 5 ottobre alle 15:30).

Sono già fissati i primi appuntamenti agonistici di pre-campionato anche per quanto concerne le giovanili: l’U16 sarà impegnata in un raduno in città il 13 e 14 settembre prossimi, mentre i Cavalieri U18 parteciperanno al torneo "Memorial Sebastiani" a L’Aquila che inizierà il 26 settembre prossimo. In corso di ufficializzazione anche gli "sparring partner" per i test match della formazione cadetta dei Cavalieri, pronta a partecipare per il secondo anno consecutivo al campionato di Serie B: Lions Amaranto e Rugby Pieve di Cento le principali indiziate per le amichevoli.

Il cammino è insomma iniziato con l’obiettivo che, dai "seniores" all’U16, è il medesimo: confermarsi competitivi e disputare un’annata da protagonisti. "Puntiamo ad essere tra i protagonisti del campionato – ha ribadito Chiesa nei giorni scorsi – Civitavecchia si è rinforzata, ci sono la Lazio e l’UR Firenze. Senza dimenticare L’Aquila".

Giovanni Fiorentino