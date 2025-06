Rilancio Cavalieri . Nuovi volti nella rosa

"Ci alleneremo sino alla prossima settimana, poi i ragazzi continueranno a lavorare singolarmente seguendo il programma. Ci ritroveremo a fine agosto per iniziare la preparazione". Lo ha dichiarato coach Alberto Chiesa, facendo ieri il punto sui Cavalieri Union. Il tecnico sta pianificando le tappe di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A il cui iniziò è stato fissato per il prossimo 19 ottobre partendo da quella che, ad oggi, dovrebbe essere l’ultima amichevole in ordine cronologico (anche se la data disponibilità del campo potrebbe fare la differenza in positivo o in negativo): il 27 o il 28 settembre, dovrebbe tenersi un’amichevole con Parma. Un vero e proprio "rugby day", da disputare probabilmente in Emilia, che dovrebbe coinvolgere tanto la prima squadra quanto la formazione U18: dovrebbero essere proprio i giovani ad aprire le danze, per poi lasciare il campo ai "senior". Per allora però, capitan Puglia e compagni dovrebbero già aver disputato altre due partite nell’ambito della medesima manifestazione: la volontà del tecnico, come più volte ribadito. è quella di organizzare un confronto amichevole con Firenze e Livorno per il 20 settembre prossimo. Di certo c’è che i Cavalieri si stanno attualmente allenando a Coiano, in attesa di poter tornare al Montano. Il mercato sta proseguendo, soprattutto in uscita: Gianmarco Magni è ad un passo dal Mogliano, mentre Lorenzo Ciampolini, altro giocatore-simbolo della scorsa annata, piace ai campioni d’Italia del Rovigo e la trattativa potrebbe chiudersi positivamente. In entrata, è praticamente fatta per l’argentino Miguel Leiger mentre il sogno resta quello di riportare a Prato quel Matteo Morelli fra i protagonisti della stagione 2023/24, chiusasi con i playoff. Una trattativa che ha il 50% di possibilità di concludersi. Per il resto, il club conterà sui giocatori promossi dall’U18, che si sono distinti a livello giovanile.

Giovanni Fiorentino