Il Csl Prato Social Club presenta lo staff tecnico del settore giovanile per la stagione 2025/26. Ad annunciare arrivi e conferme è la dirigenza biancazzurra, che sottolinea come ognuna delle quattro squadre possa contare su mister e vice qualificati.

“Per il secondo anno consecutivo siamo leader tra i settori giovanili della città per numero di campionati regionali ed élite – spiega il direttore sportivo del Csl Prato Social Club Antonio Nelson Facchi -. È sempre più dura ma allo stesso tempo è sempre più stimolante per tutti noi indossare questa maglia. Non abbiamo nessuna voglia di accontentarci”.

Entrando nel dettaglio dello staff tecnico, l’Under 17 Allievi regionali 2009 è affidata al confermato mister Lorenzo Grassi (Uefa C e laureato in scienze Motorie) che sarà affiancato dal tecnico Mirko Bolognini (Uefa C) in arrivo dalla Galcianese.

Gli Under 16 Allievi B élite 2010 sono stati assegnati a mister Francesco Galeotti (Uefa B), anche lui confermato, che avrà accanto Thomas Santoro (Uefa E), ex Tobbiana.

Gli U15 Giovanissimi élite 2011 restano al “prof”, mister Fabio Montemaggi, a cui si aggiunge Carmine Aprea (Uefa C) al secondo anno al Vittorio Rossi di Santa Lucia. Confermato con la stessa squadra anche mister Enrico Coveri (Uefa B) con gli U14 Giovanissimi B 2012, che sarà affiancato da Dante Mondanelli (Uefa C), che a Prato non ha certamente bisogno di presentazioni.

Ad occuparsi della preparazione dei portieri sarà per la quarta stagione consecutiva il numero uno dei numeri uno del Csl Prato Social Club Matteo Bacciosi, nonché portiere della prima squadra maschile.