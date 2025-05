Faccendi e Rossi ai giovani: "Voi siete il nostro futuro. Continuate ad imparare"

La libertà, la parità di genere, lo sport, sono solo alcuni dei temi che i ‘Cronisti in classe’ hanno sviscerato. A premiare i giovani un lungo, sempre più lungo, tavolo di sponsor e partner. Ai ragazzi, Stefano Scaramelli, consegna la bandiera della Regione Toscana. "Il simbolo che vi campeggia – spiega il vice presidente del consiglio regionale –, è un cavallo alato, simbolo della libertà. Studiate, leggete, siate liberi, per realizzare i vostri sogni". "Quello della libertà è un tema difficile, delicato – aggiunge Tiziana Piccolomini Cerù, presidente di Inner Wheel Siena – e lo avete affrontato nella maniera giusta, continuate così". Una pioggia di premi è arrivata quest’anno da Cispel. "Ragazzi dovete sempre ascoltare – afferma Alessandro Antico, capo redattore de La Nazione –, sentire, anche se chi avete davanti ha idee diverse". ‘Cronisti in classe’ fa rima con passione; quella passione che il professor Fabio Menga ha sempre messo nel proprio lavoro: il Comune di Montepulciano gli ha intitolato un premio. "Fabio credeva nel ruolo formativo ed educativo della scuola – spiega l’assessore Lara Pieri –. Il giornalismo ne è espressione". Compagno di viaggio de La Nazione, Fondazione Mps. "Lavoriamo tanto con e per i giovani che hanno un ruolo importante nella società" le parole del presidente Carlo Rossi. "Leggete i giornali, leggete i libri, leggere aiuta a capire, a vivere" aggiunge Giovanna Romano, presidente del Gruppo Stampa autonomo. Altro importante partner, l’Università. "Siamo lieti di far parte di questa iniziativa che coinvolge i giovani e li invita a riflettere su importanti temi", sottolinea il professor Giampiero Cai. "Questo contest ha un valore formativo importantissimo – evidenzia Giovanna Poma, Estra –, siamo felici di dare il nostro contributo". Immancabile la presenza di Conad, con Duccio Carapelli, Federico Melai, Antonino Caracozzo, Tatiana Santoni, Andrea Pecorario e Laura Vannozzi. "Abbiamo scelto il tema dello sport – dice Carapelli –, perché aiuta a essere delle persone migliori". Anche quest’anno è stato assegnato il premio ‘Green’. "L’invito – commenta Claudio Passiatore, Sienambiente – è di utilizzare bene le nuove tecnologie, di usarle e non farvi usare". New entry del campionato, Soroptimist. "E’ importante educare i ragazzi a principi fondamentali come l’uguaglianza e l’annullamento dei pregiudizi", dice la presidente Anastasia Sardo. A consegnare il premio per la migliore immagine, Sabrina Pecchia dell’ufficio scolastico provinciale che si è complimentata con i giovani per l’ottimo lavoro svolto. "Continuate a raccontare la realtà, esprimete sempre il vostro punto di vista", le parole di Erika Roccioletti, Sei Toscana. A consegnare la ‘medaglia d’oro’ il vice presidente di Banca Centro, Florio Faccendi: "Quando si tratta di giovani ci siamo sempre. Continuate a imparare, il vostro sapere è un patrimonio per la vita".

A.G.