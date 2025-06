Guazzini campionessa. Il super tricolore è suo

Vittoria Guazzini la pluricampionessa di ciclismo di Poggio a Caiano si è confermata specialista di grandi finali di gara e questa volta per lei la conferma arriva con il titolo italiano nella cronometro individuale che già aveva conquistato l’anno scorso nello stesso mese di giugno a Grosseto. Tutti ricorderanno di cosa fu capace Vittoria in coppia con Chiara Consonni nella prova del Madison alle Olimpiadi di Parigi dell’anno scorso. Inventò un finale di gara fantastico ed ottenne il successo; in altre occasioni i suoi finali nelle prove su pista sono stati sempre uno spettacolo. Sulle strade del Friuli-Venezia Giulia ha invece sfoderato una seconda parte della cronometro formidabile che gli ha consentito di recuperare 15 secondi su di un avversaria di fama mondiale e bravissima come Elisa Longo Borghini. A metà percorso infatti erano dieci i secondi di margine a favore di Elisa, sul traguardo invece 5 quelli che hanno permesso alla "Guazza" in maglia Fiamme Oro di conservare la maglia tricolore. Uno spettacolare duello tra le due campionesse del ciclismo femminile azzurro. "Ho fatto qualche giro ieri per sbloccarmi dopo l’altura dei giorni precedenti perché ero un po’ ingolfata - ha rivelato Vittoria Guazzini - oggi sono partita mentalmente tranquilla. Sapevo di dovere fare fatica, avevo provato qualche tratto del percorso per capire come dovevo gestire il vento, sapevo che 28 Km erano lunghi e quindi se fossi partita troppo forte avrei pagato alla fine. Penso che la strategia abbia pagato. Dedico questo successo ad amici, famiglia, squadra, Fiamme Oro, la mia squadra Fdj United Suez, preparatore, allenatore, massaggiatore". L’anno scorso il successo era arrivato in maniera un po’ rocambolesca, visto che Longo Borghini, prima sul traguardo per pochi centesimi, era stata poi penalizzata a causa dell’eccessiva vicinanza della sua ammiraglia. Stavolta, quindi, la vittoria ha un sapore diverso. "La situazione dell’anno scorso era stata strana un po’ per tutti - ammette ancora Guazzini -. Elisa è straordinaria, va forte ovunque, ha un palmares che parla da solo, ma a crono siamo sempre state lì a lottare. Battere una come lei impreziosisce questa vittoria". A Bergamo, nella cronometro inaugurale del Giro d’Italia Women, in maglia Tricolore ci sarà quindi l’atleta di Poggio a Caiano: "Sono contenta di poter indossare la maglia nella prima tappa del Giro d’Italia Women".

Antonio Mannori