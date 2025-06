Ginnastica Artistica, trionfo della Polisportiva Ghezzano, ai Campionati Italiani UISP

Pisa, 16 giugno – Trionfo per la ginnastica artistica femminile della polisportiva Ghezzano, ai campionati nazionali UISP, seconda e terza categoria, nel corso della recente kermesse della Spezia. Tre titoli italiani agli attrezzi e due ulteriori podi rappresentano un bottino eccezionale che premia l'impegno, la costanza e la grande preparazione tecnica delle atlete di Ghezzano e dei loro instancabili istruttori. A fine manifestazione, il presidente Riccardo Lorenzi ha ringraziato tutto il team, guidato dal responsabile tecnico Luca Fiorentini, a capo delle istruttrici Giulia Battaglini, Martina Bertola, Luisa Filippelli, Alice Gori, Alice Moro, Alessia Sturlese e Greta Zhupaj.

I RISULTATI – Nella seconda categoria le atlete Sharon Aslani, Arianna Lucchesi, Emma Marrucci e Irene Mascioli hanno regalato grandi emozioni: Sharon ha conquistato uno splendido secondo posto alle parallele asimmetriche e un meritato terzo al volteggio, Arianna ed Emma sono salite sul gradino più alto del podio, rispettivamente prima al volteggio e prima alle parallele asimmetriche. Ottima anche la prova di Irene, che ha dimostrato grinta e determinazione. Nella terza categoria, la talentuosa Martina Cesqui si è confermata campionessa italiana al volteggio, bissando il successo dell'anno scorso, un'impresa straordinaria che conferma il suo talento per questo attrezzo.

SAGGIO CONCLUSIVO – Al termine della stagione agonistica, l’appuntamento per le atlete e l’invito per tutte le bambine che aspirano a provare questa disciplina sportiva è per il saggio di fine anno, che si terrà sabato 21 giugno dalle ore 16 presso il complesso comunale di Ghezzano, in via Sartori 28, in cui le acrobazie, l’eleganza dei movimenti e, soprattutto, la felicità delle giovani atlete saranno protagoniste.