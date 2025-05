Chiara Tabani guida Ekipe Orizzonte Catania alla finale tricolore contro Sis Roma

Ha conquistato circa dodici mesi fa (alla soglia dei 30 anni) il primo Scudetto di una carriera che fra le altre cose l’ha vista agguantare un argento olimpico a Rio 2016. E Chiara Tabani può adesso sognare il "bis": la giocatrice di Prato ha segnato una rete e dato un contributo decisivo in termini di esperienza nell’11-7 con cui l’Ekipe Orizzonte Catania ha battuto la Pallanuoto Trieste, aggiudicandosi la finale tricolore.

L’agonista classe 1994, reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024, di tanto in tanto torna tra l’altro a Prato ed ogni volta riesce a ritagliarsi un po’ di tempo per incontrare le giovani pallanotiste dell’Azzurra, dando loro consigli e suggerimenti tecnici. Stavolta però sfiderà il proprio passato, visto che l’altra finalista è la Sis Roma nella quale ha giocato dal 2017 al 2023 (e con la quale ha vinto la Coppa Italia sia nel 2019 che nel 2022).

"Gara 1" si terrà il 24 maggio prossimo, con "gara 2" programmata per il 27 maggio. E chissà che, a quasi 31 anni, non possa tornare ad essere convocata in Nazionale, considerando che è ancora una delle giocatrici più esperte del mondo.

