Cavalieri Union: nuovi innesti e collaborazioni internazionali per la stagione

I "volti nuovi" dei Cavalieri Union sono per il momento quelli di Filippo Giagnoni, Andrea Tizzi e Dario Dabizzi: i tre, dopo aver esordito in prima squadra nei mesi scorsi, hanno completato il percorso nelle giovanili "tuttenere" e saranno quindi a disposizione dei "senior" di Alberto Chiesa in pianta stabile. Ma in attesa del possibile ritorno di Matteo Morelli (reduce da un’annata in Serie A Elite con la Lazio) la società è pronta a chiudere per un rinforzo "inaspettato": manca solo l’ufficialità, ma salvo sorprese Miguel Leiger sarà presto un nuovo giocatore dei Cavalieri. Pilone argentino, classe 1997, nella sua carriera ha vestito tra le altre le casacche del Rovigo, del Colorno e della Lazio (oltre ad aver giocato anche in Polonia). Un elemento d’esperienza quindi, che è più volte sceso in campo nel massimo campionato italiano. Nei mesi scorsi aveva momentaneamente deciso di prendersi una pausa dall’attività agonistica, dando la precedenza al lavoro da sommelier. Una professione che da Parma, dove si trovava, lo ha successivamente portato a Bacchereto. E i contatti fra le parti sono arrivati a ruota: Leiger si è proposto ai Cavalieri e le trattative sembrano ben avviate: il giocatore ventottenne avrebbe già conosciuto i compagni di squadra e sostenuto i primi test: manca poco all’ufficialità, su queste basi.

Coach Chiesa avrà quindi a disposizione a costo zero un rugbista che (una volta tornato a pieno regime e liberatosi della ruggine della breve inattività) potrà garantirgli forza fisica ed esperienza in un ruolo cruciale, e che per il girone 2 di Serie A rappresenterebbe comunque un lusso. Anche perché bisognerà far fronte alle uscite, con Gianmarco Magni e Lorenzo Ciampolini sul piede di partenza. Il gruppo ha in ogni caso ripreso gli allenamenti che proseguiranno sino a fine mese. Anche se la preparazione pre-stagionale vera e propria, a carichi di lavoro massimi, dovrebbe prendere il via solo alla fine di agosto (in modo tale da arrivare nel migliore dei modi all’inizio del campionato, fissato per il prossimo ottobre).

L’ultima novità riguarda il vivaio, con l’accordo di collaborazione sottoscritto tra il direttore sportivo Francesco Fusi ed il direttore dell’Iron Armour Academy, una realtà sportiva australiana: in base a questa intesa (propiziata dall’ex-giocatore dei Cavalieri Rome Nifo) tecnici e tesserati dell’accademia oceanica arriveranno a Montemurlo il prossimo ottobre per una decina di giorni, per una serie di attività congiunte con le squadre U16 ed U18 dei Cavalieri. La nuova stagione, insomma, sta già prendendo forma ad ogni livello.

Giovanni Fiorentino