Cavalieri Union: pianificazione futura dopo la retrocessione dalla Serie A

Archiviata la stagione della prima squadra con la retrocessione dal girone di merito della Serie A, un paio di giorni fa lo staff tecnico coordinato da coach Alberto Chiesa si è riunito per pianificare la il futuro. Nel frattempo, riscontri positivi arrivano dalle formazioni giovanili, che continueranno a rappresentare il serbatoio dal quale attingere anche per i prossimi anni. Sono gli ultimi sviluppi in casa Cavalieri Union, dopo che il punto conquistato nell’ultima giornata di "regular season" contro Biella non si è rivelato sufficiente per scavalcare l’Avezzano e riprendersi l’ottavo posto che avrebbe garantito la permanenza nel girone 1 di A anche per il prossimo anno. Chiesa ha dato il "rompete le righe": la squadra si era già ritrovata dopo la trasferta piemontese per analizzare il match e l’annata in generale, ma gli allenamenti veri e propri dovrebbero riprendere intorno alla fine del mese. Adesso è il momento di ricaricare le batterie, anche a livello psicologico. E di pensare al futuro: si riparte dall’allenatore livornese come punto sempre più fermo, dall’addio di Lorenzo Giovanchelli (ufficializzato già nel penultimo impegno di campionato contro Torino) e da almeno quattro o cinque nuovi giocatori che arriveranno dalle giovanili come di consueto.

Ecco, i giovani stanno continuando a giocare: l’U16 Elite ha perso l’andata dei quarti di finale nazionale contro l’Aquila (48-31) ma ha conquistato un punto che lascia aperta la prospettiva di un passaggio del turno per il ritorno in casa. L’U16 regionale ha invece vinto contro Firenze, mentre l’U18 Titolo ha chiuso al quarto posto. I giocatori di qualità da far crescere fra i "grandi" non sembrano insomma mancare: di certo c’è anche che i Cavalieri saranno la "squadra da battere" nel nuovo girone in cui capiteranno, come lo erano nella scorsa annata. E all’indomani della sconfitta biellese, anche il presidente Maurizio Sansone ha reso omaggio al gruppo, indicando i prossimi obiettivi societari e sollecitando indirettamente la riassegnazione del Montano (sul quale i lavori sembrano in dirittura d’arrivo) al club. "I nostri Cavalieri hanno messo tanto impegno in questa stagione, ci siamo confrontati con squadre ben organizzate e strutturate, in molte occasioni abbiamo tenuto testa sul campo lasciando per strada qualche punto di troppo – ha scritto il numero uno "tuttonero" - la prossima stagione dovrà essere all’insegna del consolidamento societario da ogni punto di vista. In primis con il dare ai nostri Cavalieri una ‘casa’ un luogo definito, certo, dove allenarsi e ritrovarsi".

Giovanni Fiorentino