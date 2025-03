Cavalieri: staff confermato. Chiesa al timone in serie A

Alberto Chiesa proseguirà la sua avventura al timone dei Cavalieri Union, da coordinatore generale del progetto tecnico, anche per la prossima stagione. E potrà contare sulla collaborazione di Elia Guastini e Marco Bartoloni, responsabili tecnici rispettivamente di Gispi e Sesto (ovvero le due "anime" del club). E’ la prima novità che si evince dall’organigramma tecnico del sodalizio "tuttonero", con la dirigenza che nelle scorse ore ha ufficializzato gli staff tecnici per la stagione 2025/26.

E Chiesa, tornato al Chersoni nel 2020 (in piena pandemia) inizialmente da giocatore-allenatore dopo gli anni in campo fra il 2009 ed il 2012, continuerà ad essere il riferimento per la crescita tecnica e strutturale del club: oltre a dirigere la prima squadra, potrà continuare a coordinare tutte le altre formazioni (partendo ovviamente dalla prima squadra). Francesco Fusi continuerà ad essere il direttore sportivo, con Matteo Tarocchi come medico sociale ed Elena Tasselli confermata come psicologa.

Ed eccoci allo staff della prima squadra: Alessandro Lunardi, che già affiancava l’allenatore livornese sin dal suo ritiro maturato nel 2022, sarà capo-allenatore. Ad allenare la mischia sarà Lorenzo Calamai, che manterrà anche il ruolo di responsabile della "cadetta" (che aveva portato in Serie B nella scorsa annata). Federico Torri è il nuovo team manager, con Rustai Haidin preparatore atletico. Con Andrea Bessi e Marco Turchi che si occuperanno rispettivamente degli avanti e dei trequarti dei Cavalieri "B", viene potenziato soprattutto l’organico dello staff delle giovanili.

Gianni Palmariello confermato come responsabile delle U18, assistito dai tecnici Lorenzo Bencini, Massimo Mango e Lorenzo Cirri (con Fabio Nannini che allenerà gli avanti). Si chiude con le U16, dirette da Federico Cecconi ed allenate da Edoardo Scuccimarra, Francesco Laurendi e Roberto Fatica. Da segnalare infine l’impiego di giocatori della prima squadra in ruoli extra-sportivi: Matteo Marzucchi e Giorgio Sansone saranno i preparatori atletici delle "under", mentre il capitano Lorenzo Puglia sarà anche il fisioterapista del settore "juniores".

"Abbiamo lavorato per rinforzare soprattutto le categorie "junior", U16 ed U18, che formano i nostri giocatori del futuro – ha commentato Fusi - inoltre sono state gettate le basi per una migliore integrazione tra ’cadetta’ e Serie A".