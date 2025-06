Ieri pomeriggio al Castello. Due chiacchiere con Biffoni

Si è presentata come da programma della vigilia al taglio del nastro de "La Toscana in Bocca", avvenuto intorno alle 18,45 con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ma al netto del fulmine a ciel sereno rappresentato dall’avviso di garanzia che le è stato notificato poche ore prima e delle perquisizioni dei carabinieri in Comune nella mattinata, la sindaca Ilaria Bugetti (nella foto) è apparsa tranquilla nel corso dell’evento enogastronomico organizzato da Confcommercio Pistoia e Prato ed inaugurato ieri al Castello dell’Imperatore. E’ salita sul palco per i saluti istituzionali, come da copione. Ed è rimasta per una manciata di minuti, accompagnata dallo stato maggiore del Pd pratese: arrivata con gli assessori Benedetta Squittieri e Diego Blasi, si è intrattenuta per qualche minuto con l’ex sindaco Matteo Biffoni e con il deputato Marco Furfaro. In attesa di ulteriori sviluppi.

La sua giornata è iniziata molto presto, intorno alle 6 quando al campanello della sua abitazione pratese hanno suonato i carabinieri. Le hanno notificato l’avviso di garanzia ed hanno iniziato una perquisizione sia nell’abitazione che negli uffici di Palazzo comunale.

Solo nel tardo pomeriggio è tornata in possesso del telefono cellulare dopo l’analisi degli investigatori.