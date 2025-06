Aria pesante dentro il Pd. In via Carraia arriva Fossi: "Piena fiducia e sostegno"

Giornata pesante in via Carraia, quella di ieri, per il Partito Democratico. Sede del Pd pratese e cuore pulsante del centrosinistra cittadino, il quartier generale è stato attraversato da tensioni e solidarietà dopo la notizia dell’inchiesta che coinvolge la sindaca Ilaria Bugetti. Un segnale forte è arrivato dal segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, che ha raggiunto Prato per ribadire vicinanza personale e politica alla prima cittadina: "A nome mio e del Pd Toscana esprimo piena vicinanza e affetto alla sindaca di Prato Ilaria Bugetti, che sono certo saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti e la correttezza del suo lavoro, correttezza che la contraddistingue sia a livello politico che morale. Profondo rispetto e massima fiducia nell’operato della magistratura".

Parole che si inseriscono in un contesto già fortemente carico. Il terremoto giudiziario esplode a pochi mesi dalle elezioni regionali, rischiando di destabilizzare un asse politico ben saldo tra Bugetti e il presidente della Regione, Eugenio Giani. Una collaborazione rafforzata nell’ultimo periodo e tradotta in progetti cruciali per la città, su tutti la tramvia, e che lasciava intravedere un possibile nuovo corso. Un rinnovamento incarnato anche dal "campo largo" sperimentato in città, con l’ingresso dei 5 Stelle in giunta: un modello toscano di alleanza progressista oggi improvvisamente rimesso in discussione.

La reazione del Pd. "Il Pd di Prato esprime piena fiducia nella sindaca Ilaria Bugetti e massimo rispetto per il lavoro della magistratura", afferma il segretario Marco Biagioni. "Conosciamo Ilaria e la sua storia politica. Ha sempre operato con trasparenza e correttezza. Siamo certi che saprà chiarire ogni aspetto nelle sedi opportune. Come Pd di Prato siamo al fianco della sindaca". Accorate le parole del deputato del Pd Marco Furfaro presente anche lui a Prato: "Conosco Ilaria da anni, so della sua integrità e della sua dedizione al servizio pubblico. Confido nel lavoro della magistratura e sono certo che tutto si chiarirà presto".

Infine, anche l’europarlamentare Dario Nardella: "Sono vicino all’amica e collega sindaca Ilaria Bugetti. Le mie considerazioni nascono dalla conoscenza del modo di lavorare di Ilaria che è sempre stato improntato al bene comune". ll centrosinistra fa quadrato, in attesa che la giustizia faccia il suo corso e che la politica possa tornare al centro del dibattito. E il governatore toscano Eugenio Giani: "Conosco e apprezzo Ilaria per la sua dedizione alla città di Prato e la sua passione nell’impegno politico. Le sono vicino, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e certo che saprà rispondere con chiarezza e trasparenza a quanto sollevato dal procedimento in atto".

Silvia Bini