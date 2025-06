Giovane bagnino salva bimbo di 8 anni in mare. “Era in difficoltà, gridava”. Il ringraziamento dei familiari

Ameglia, 14 giugno 2025 – Ha visto quel bambino dimenarsi in acqua in evidente difficoltà: agitava le braccia per richiamare l’attenzione, chiedeva aiuto urlando. Una scena vista in diretta da Francesco Menotti 23enne bagnino sarzanese, dall’alto della torretta dello stabilimento balneare di Fiumaretta, dove lavora in queste prime settimane di stagione estiva.

Il suo provvidenziale intervento ha sventato una possibile tragedia l’altro pomeriggio, nelle acque antistanti il Bagno Ivana di Fiumaretta. Intorno alle 17 ha notato un bambino in difficoltà in acqua. “Ho visto il bimbo che agitava le braccia e gridava aiuto – racconta Menotti – e sono subito andato a recuperarlo, portandolo in salvo sul bagnasciuga. Fortunatamente il tutto si è risolto nel migliore dei modi e sono felice di averlo potuto aiutare”.

Il bambino, di 8 anni, era arrivato allo stabilimento balneare a Fiumaretta assieme ai suoi nonni: una volta entrato in acqua si è trovato in un punto particolarmente insidioso, dove il più delle volte si tocca per la presenza di secche sul fondale che però in base al movimento delle onde, può improvvisamente risultare più profondo.

In pochissimi istanti il bimbo (che avrebbe potuto rischiare di annegare a causa del fondale poco stabile), è stato quindi tratto in salvo da Menotti, che con il suo pronto intervento ha scongiurato il peggio, ricevendo un caloroso ringraziamento dai famigliari del piccolo. Non è la prima estate sul litorale per Francesco Menotti, che fa parte della Cooperativa bagnini, ma in passato non gli era mai capitato di effettuare un vero salvataggio. “Durante la scorsa stagione mi è capitato di aiutare spesso anziani ad entrare ed uscire dall’acqua – prosegue Francesco Menotti – e l’ho fatto con molto piacere. Ma questa è stata la prima volta che mi sono trovato di fronte a un vero salvataggio e a una situazione potenzialmente pericolosa. In acqua c’era un bambino e io ho fatto il mio dovere. Sono fiero di averlo tratto in salvo e felice di sapere che stia bene”.

Elena Sacchelli