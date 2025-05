Ecco i nuovi bagnini. In 51 superano la prova di voga in mare. “Per loro c’è già lavoro”

Grosseto, 23 maggio 2025 – Schiena dritta, estensione dei muscoli e tecnica, molta tecnica. Ieri mattina intorno alle 7 gli aspiranti bagnini grossetani sono entrati in acqua e davanti al bagno Bertini di Marina di Grosseto hanno affrontato la prova finale, l’obiettivo era superare l’esame di voga, cioè l’uso dei remi per spingere un’imbarcazione in acqua, per spostarsi e per effettuare manovre. Dopo un lungo percorso fatto di studio, prove fisiche e tanto impegno tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso sono passati e da oggi la provincia di Grosseto ha 51 nuovi assistenti bagnanti. Tutti hanno già trovato un impiego per la stagione estiva, gli stabilimenti balneari li aspettavano a braccia aperte.

Nella zona di Monte Argentario e di Follonica le prove finali dei corsi invece si svolgeranno nei prossimi giorni. Quello che oggi è certo è che di bagnini c’è un estremo bisogno, tanto che molti aspiranti bagnini avevano un datore di lavoro che l’aspettava prima ancora di prendere l’abilitazione. La carenza di questa figura professionale è alta e anche i prossimi ragazzi che usciranno con il brevetto dopo le prove di Monte Argentario e Follonica non soddisferanno a pieno la richiesta.

“Questa figura professionale – spiega Roberto Merlini, fiduciario Fin Follonica– è molto richiesta, si sente molto la carenza di assistenti bagnanti”. Fabio Marino, fiduciario Fin di Porto Santo Stefano sottolinea: “Avremo le prove finali a giugno – commenta – già sappiamo che chi supererà le prove ha già un contratto d lavoro pronto da firmare”. Numerosi stabilimenti balneari, parchi acquatici e strutture turistiche cercano personale qualificato per garantire la sicurezza dei bagnanti. Per quanto riguarda invece la sicurezza del litorale grossetano la Balneari della Maremma Grossetana ha avviato la selezione di assistenti bagnanti per le torrette di salvataggio a Marina di Grosseto e Principina a Mare e inizio della prossima settimana farà un punto sulla situazione attuale.