Dragons, prima uscita stagionale. Bene l’inserimento dei giovani

Prima uscita stagionale per i Dragons Prato, che si sono cimentati in una amichevole contro il Costone Siena, formazione di categoria superiore (B interregionale). I rossoblù hanno perso tutti e quattro i quarti disputati (13-23; 8-26; 14-25; 11-20) ma in generale, nonostante che la preparazione fosse iniziata da una sola settimana, qualcosa di buono si è intravisto. A confermarlo è lo stesso coach Edoardo Banchelli: "Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile – spiega -, loro sono una formazione molto attrezzata e più avanti nella preparazione. I minuti nelle gambe erano pochi per tutti ma intanto abbiamo iniziato già a provare sul parquet delle soluzioni. Qualcosa di buono siamo riusciti a farlo. Bene anche il fatto che i giovani aggregati abbiano risposto positivamente e siano andati anche a canestro. Sappiamo che ci sarà da lavorare ancora molto. I tre nuovi comunque si sono inseriti benissimo e questa è una bella notizia". I giovani che fanno parte del roster della prima squadra sono Francesco Plutino (2008), Ernesto Paloscia (2009), Lapo Burgnich (2009), Jacopo Marchesini (2009), Frederick Aghafekhokian (2010), Simone Pisco (2010). Nei prossimi giorni si aggregherà al gruppo anche Ileman Ndoye classe 2005, atleta di 202 cm cresciuto nel vivaio rossoblù e rientrato dopo l’esperienza alla Fortitudo Francavilla Fontana. E stasera altro test ad Empoli contro l’Use (ore 20.30).

Massimiliano Martini