In arrivo i tecnici firmati Stade Toulousain

Uno stage che permetterà ai giovani partecipanti di allenarsi sotto la supervisione dei tecnici giovanili di uno dei club rugbistici più titolati del mondo. E i migliori potranno sognare un eventuale invito a Tolosa, per sostenere un’altra serie di allenamenti specifici in loco e respirare l’aria del rugby dei "grandi".

Di certo c’è che in città, fra pochi giorni arriveranno gli allenatori dell’accademia dello Stade Toulousain, per uno allenamento formativo di tre giorni che inizierà venerdì prossimo (per concludersi domenica) e si terrà presso gli impianti del Gispi di Coiano. Un’iniziativa rivolta ai rugbisti in erba nati dal 2012 al 2017, ai quali verranno consegnati casacca e cappello del sodalizio francese.

E’ ancora possibile possibile iscriversi cliccando sul sito web dell’Accademia dello Stade Toulousain (e compilando il modulo reperibile nell’apposita sezione) a fronte di una quota di partecipazione di 229 euro. I partecipanti dovranno arrivare muniti di scarpini, paradenti, borraccia, felpa e k-way.

La tappa di Prato sarà peraltro una delle quattro prevista dell’accademia del club transalpino, con gli istruttori francesi che arriveranno da Milano e poi si sposteranno a L’Aquila e Treviso.

Del resto, le "connessioni rugbistiche" tra Prato e la Francia non sono mancate: i "vecchi" Cavalieri Prato, quando la società lottava per lo Scudetto, hanno più volte sfidato in Challenge Cup i francesi dello Stade Francais. Senza dimenticare il percorso di Edoardo "Ugo" Gori, cresciuto nel Gispi prima e nei Cavalieri poi, che ha trascorso proprio in Francia (al Colomiers, dal 2019 al 2024) i suoi ultimi anni di carriera, sfiorando il primo anno la promozione nella massima divisione transalpina. E chissà che qualcuno dei "gispolotti" che a breve riprenderanno gli allenamenti non possa ricalcarne le orme.

G.F.