Serie A rugby 2025/26: inizio il 19 ottobre, novità sui gironi e regolamento

La Fir ha sciolto i dubbi: il campionato di Serie A 2025/26 di rugby inizierà il 19 ottobre. Più avanti sarà invece ufficializzata la composizione dei gironi, inclusa quella del girone 2 del quale dovrebbero far parte i Cavalieri Union. Sono le novità che arrivano dalla Federazione Italiana Rugby, mentre il gruppo di coach Alberto Chiesa ha ripreso gli allenamenti in vista dell’inizio vero e proprio della preparazione pre-stagionale. Non mancano le modifiche al regolamento dei campionati: la federazione ha disposto la "sospensione dei passaggi di categoria interni dal girone meritocratico di Serie A ai gironi territoriali, mentre saranno disponibili due passaggi di categoria dai gironi territoriali al meritocratico". Interventi che rappresentano passaggi necessari per l’introduzione delle nuove strutture dei campionati: a partire dalla stagione 2026/2027, la Serie A (suddivisa nei livelli A1 e A2) sarà composta complessivamente da quarantotto squadre. Ma ci sarà tempo per pensarci: capitan Puglia e compagni, dopo la retrocessione dal girone 1 di A puntano al piano inferiore ad un campionato da primi della classe come avvenne nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Ed il tecnico livornese è al lavoro anche per la definizione delle amichevoli pre-stagionali, con un occhio al Montano: è proprio sul nuovo campo in sintetico di viale Galilei che il club vorrebbe organizzare un "triangolare" con Firenze e Livorno, per ritrovare il ritmo e re-inaugurare la struttura riconsegnata al Comune di Prato nel dicembre del 2023. Ci sarebbe anche il giorno: un "rugby day" che dovrebbe ad oggi tenersi il 20 settembre ma le incognite non mancano e la prima è rappresentata proprio dalla data di consegna del Montano: i lavori sono in dirittura d’arrivo e la società spera di averlo nuovamente a disposizione. La dirigenza aveva inoltre presentato un progetto di valorizzazione dell’impianto da 100mila euro. A breve, ad ogni modo, potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

Giovanni Fiorentino