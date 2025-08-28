"Il rottame da due mesi abbandonato al Ribelli"

"Sono passati quasi due mesi, ma nonostante le nostre segnalazioni l’automobile è ancora lì. Pensiamo che sia necessario un intervento". Lo ha fatto sapere Gianni Esposito, presidente del Viaccia, in merito all’autovettura abbandonata da ignoti nei pressi di via Valdingole a due passi dal campo sportivo. Un veicolo che porta i segni del tempo, a partire dalla carrozzeria divorata dalla ruggine. Non si sa per quale motivo l’auto si trovi lì, né se il proprietario non sia ancora venuto a riprenderla per qualche motivo ostativo o se invece abbia preferito abbandonarla in loco invece di rottamarla. Sta di fatto che, fa sapere la società, il mezzo si trova lì ormai da tempo ed è impossibile non notarla. "Oltre a trasmettere una sensazione di degrado – ha proseguito Esposito – una macchina abbandonata così porta anche inquinamento".

Il Ribelli di Viaccia, che è stato rinnovato nei mesi scorsi con un nuovo campo in erba sintetica, sarà utilizzato nel corso della stagione anche dal Prato. L’accordo, sottoscritto nelle scorse settimane, prevede che la compagine biancazzurra possa allenarsi sul manto in erba sintetica del terreno di gioco di Viaccia per tre giorni a settimana, indicativamente sino al termine della stagione calcistica che ha preso ufficialmente il via lo scorso 1° luglio. Ed anche per questo, Esposito sollecita chi di dovere ad intervenire per la rimozione dell’autoveicolo.

"Il Prato viene ad allenarsi qui da noi di martedì, mercoledì e venerdì. Un paio di giorni fa, alcuni tifosi hanno elogiato la qualità del nuovo campo da gioco, ma al tempo stesso hanno chiesto conto dell’auto abbandonata chiedendo quando sarebbe stata rimossa – ha aggiunto – non ci facciamo una bella figura, così come non ci fa una bella figura il quartiere". La segnalazione, fa sapere Esposito, è arrivata anche alla polizia municipale. "Ci auguriamo che la situazione possa risolversi al più presto – ha concluso – e nel migliore dei modi".

G.F.