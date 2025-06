Educazione alimentare : "Verduropoli" conquista le scuole di tutta Italia

Un "Paese chiamato Verduropoli" diverte i bambini e insegna a tutta la famiglia. Il racconto della dietista pratese Stefania Mancini con le illustrazioni dell’artista e specialista in cartoon Verdiana Pagnano presentato lo scorso ottobre, ha convinto e, anzi, è diventato un punto di riferimento nazionale nella didattica e nelle iniziative promosse nelle scuole. Anche fuori dai confini locali.

I laboratori interattivi "Science Snack" organizzati alla Città dei bambini e dei ragazzi a Genova hanno avuto al centro dell’attività di educazione alimentare proprio il libro di Mancini. L’iniziativa si è svolta all’interno del programma "Frutta e verdura nelle scuole", promosso dall’Unione Europea e realizzato dal Ministero dell’agricoltura, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e quello della Salute.

Ha davvero entusiasmato Ciuffino, il piccolo protagonista del libro che, stanco dei continui richiami al mangiare sano, fugge da "Verduropoli", dagli abitanti "Frescolini" e dal re Pinzimonio per avventurarsi a "Divanocity" dove gli abitanti trascorrono le giornate tra merendine, bibite e il divano, sottomessi alla regina Patatina. Ciuffino alle prese con tante avventure, sceglierà, poi, di tornare a Verduropoli. Insomma, sì a frutta e verdura. E volentieri, perché mangiare bene non vuol dire mangiare senza gusto.

Mancini è soddisfatta del successo riscosso dal suo libro. "Rivolgo alle famiglie l’invito a realizzare assieme i piatti, a condividere il cibo, per stare meglio a tavola. Le scuole sono uno spazio importante per diffondere questi messaggi". E stanno crescendo anche le iniziative sul web assieme a tante associazioni che si occupano di sana alimentazione fin da piccolissimi.

"Il Paese di "Verduropoli" è approdato anche ad Explora, il museo dei bambini di Roma con le letture animate del racconto. Alla scuola primaria Bice Piacentini di San Benedetto del Tronto, il libro è stato letto, sceneggiato e rappresentato in forma teatrale, nel nome di un’alimentazione sana e di uno stile di vita equilibrato. Cibo come prezioso alleato per crescere sani.

Per chi ancora non l’avesse letto, da seguire attentamente la postfazione "Famiglia & Cibo", una guida pratica con consigli di pronto uso, per rendere la tavola un luogo di incontro e di rapporto sereno con il cibo. Per imparare con divertimento.

