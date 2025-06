Lingua cinese certificata all’università di Firenze

Novanta studenti e adulti certificati nella competenza linguistica del cinese attraverso un esame tenuto all’Università degli studi di Firenze. E’ il risultato ottenuto dalla scuola paritaria bilingue Ars Genius di Prato che, prima in Italia, ha portato i corsisti e gli studenti di lingua cinese a ottenere una certificazione valida in tutto il mondo. Entrando nello specifico, l’esame è stato sostenuto dagli alunni di quinta elementare della scuola bilingue e dai ragazzi e adulti iscritti ai corsi dell’associazione. In base ai diversi livelli di studio, i partecipanti hanno sostenuto l’esame scritto e orale. Un risultato particolarmente importante soprattutto per gli studenti che una volta terminate le superiori potranno andare a studiare direttamente in Cina all’università con un certificato di competenza linguistica.

"Una certificazione che mette in luce l’eccellenza del metodo di studio della nostra scuola – spiegano da Ars Genius -. Un percorso che andrà avanti negli anni e che porterà studenti a raggiungere un livello sempre maggiore di padronanza della lingua cinese". Ars Genius è il primo istituto bilingue (primaria e medie) di Prato, dove nel corso degli anni si studiano italiano, inglese, cinese e tedesco.