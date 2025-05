Il progetto ’Per un pugno di libri’. Il contest sul valore della lettura. Protagonisti oltre duecento studenti

Nel teatro privato di Buggiano Buonalaprima, oltre 200 studenti si sono sfidati a suon di libri. E alla fine ha vinto l’amore per la lettura e per i buoni sentimenti. La gara finale della decima edizione del progetto ’Per un pugno di libri’ ha visto sul palcoscenico i comprensivi Pasquini di Massa e Cozzile, Andreotti di Pescia, Galilei di Pieve, Chini di Montecatini.

Per ciascuna scuola, una classe della primaria e una della scuola media si sono sfidate in un botta e risposta sui libri letti durante l’anno. Un contest molto acceso e con un risvolto importante. Come sempre, il tema dei libri scelti dalle docenti che compongono il comitato organizzatore, era quello dell’inclusione e della solidarietà. L’obiettivo è stimolare ragazzi e ragazze a riflettere su un’idea profonda e desueta: gli altri siamo noi. Tutti gli alunni hanno dato prova di grande serietà e eccellente preparazione. Referenti del progetto: Laura Taddei del Pasquini, Anna Maria Porciatti e Giovanna Bechini della Chini, David Bargiacchi del Galilei, Irene Picilli e Simona Bellandi del Libero Andreotti.

La prova della primaria è stata vinta ex aequo da Massa e Cozzile e Pescia. Primo premio alla Chini nella gara della scuola media, seguita in seconda posizione dal Pasquini e al terzo posto dalla scuola di Pieve a Nievole. Soddisfatta Roberta Tommei, dirigente del comprensivo di Montecatini, quest’anno capofila: "Leggere aiuta a crescere e a formarsi". Complimenti agli studenti anche dalle altre presidi: Rachele Pirozzi (Pasquini), Rossella Quirini (Galilei), Barbara Paggetti (Andreotti).

La giuria era composta dalla docente dell’alberghiero e giornalista Giovanna La Porta, dalla docente della primaria Elisa Corradini, da Elisa Parlanti e Arianna Innocenti (che hanno offerto dei buoni per la sua libreria Quattro Zecchini di Pieve a Nievole). Ogni fase della gara è stata animata da canzoni, poesie e video per riflettere sull’inclusione. Un ringraziamento è stato fattole dirigenti a tutti gli insegnanti che hanno preparato gli alunni. Questi i docenti delle classi vincitrici. Elena Niccoli (4A Rodari), Serenella Manetti e Francesca Fasulo (4E Alberghi), Patrizia Bonora (2A Chini).