Ambiente e tecnologia. Tutti i temi affrontati con cuore e metodo. Il podio de La Nazione

LUCCANegli articoli, i ragazzi hanno parlato di conflitti e discriminazioni, di ambiente, tecnologia, ma anche di sport, cultura, emozioni. Hanno scritto con il cuore, ma anche con metodo. Hanno riflettuto, osservato, intervistato. Hanno fatto vera informazione. E, proprio per questo, i premi - donati dagli sponsor o dalla nostra redazione - sono stati rilasciati a tutte le classi. Oltre ai premi speciali rilasciati da Regione Toscana, Sistema Ambiente, Anbi Toscana, Autolinee Toscane e Conad, sei classi sono state donate da La Nazione. La classe 2B della scuola media Esedra si è aggiudicata il "premio green" con l’articolo "Ambiente e abiti a basso costo - Quando la moda diventa rifiuto". Il "premio vignetta" è andato invece alla classe quarta della primaria di Pieve San Paolo per l’articolo "Ambiente, amicizia e solidarietà - I tappi che aiutano la Tanzania". Le vignette inviate alla nostra redazione, pensate, sono state circa una ventina. Tutte originali e coloratissime. Ad aggiudicarsi il premio "super click", invece, è stata la scuola primaria La Pira di Porcari per l’articolo "Sport e amicizia: team vincente" che, sul web, ha ottenuto oltre 700 likes. Un record per il nostro Campionato. Sul terzo posto del podio la classe 3S di San Martino in Freddana con l’articolo "Omofobia e discriminazioni - Sogniamo un mondo diverso" mentre la medaglia d’argento è andata alla classe 2A della scuola media Esedra, con "Tra tecnologia e dipendenza - IA, il prezzo della comodità". Primo posto per gli studenti della classe quinta A della primaria di Pieve San Paolo, con l’emozionante articolo "Rwanda, tra dolore e bellezza". Un grazie speciale a tutte le scuole coinvolte, ai tutor, ai dirigenti scolastici, agli enti e alle aziende che hanno creduto nel progetto e lo hanno reso possibile.Giulia Prete