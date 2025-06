Cantagallo, stop elettrico per lavori. La 325 ampliata all’altezza di Usella

Domani è prevista l’interruzione della corrente elettrica per lavori a Cantagallo. Prosegue, infatti, il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: la società elettrica effettuerà lavori per il potenziamento della rete a Cantagallo, in particolare nell’area di Usella. L’intervento è finanziato dalla Provincia di Prato e consentirà, proprio all’altezza della curva in località Usella, di ampliare la carreggiata della statale 325.

I tecnici dell’azienda elettrica rimuoveranno alcuni sostegni e tralicci della linea elettrica aerea, che sarà interrata nel tratto interessato con cavi di ultima generazione e conseguenti benefici tecnologici sia per la qualità del servizio elettrico che dal punto di vista ambientale. Gli interventi vengono eseguiti con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

I lavori si svolgono in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, a partire dalle ore 7.45 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del "fuori servizio" sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati alla prima data utile.

"Si tratta di un intervento di fondamentale importanza realizzato da E-Distribuzione, che permetterà il potenziamento della rete elettrica e creerà le condizioni per proseguire con i lavori di miglioramento infrastrutturale della strada, nell’ambito del progetto finanziato dalla Provincia – ha dichiarato il presidente della Provincia, Simone Calamai – Il progetto prevede la rettifica del tracciato della Sr325 in corrispondenza della curva di Usella, rappresentando un passo significativo per il rafforzamento della sicurezza stradale e apportando concreti benefici alla comunità locale e a tutti gli utenti che percorrono quotidianamente questa arteria".