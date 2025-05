Lavori a sorpresa sulla 325, polemiche e rabbia: “Una mattina in coda”. Stoppato il cantiere

Prato, 1 maggio 2025 – Lunghe file nei giorni scorsi sulla Sr 325, per lavori nel tratto della frana del 2024, a Le Coste, dove la messa in sicurezza è arrivata alla terza e ultima fase. Ieri mattina gli automobilisti in coda hanno segnalato di essere il fila dall’abitato di Vaiano, per trovarsi davanti ad un senso unico alternato, inaspettato, all’altezza del cantiere. Molte le segnalazioni arrivate anche al nostro giornale per l’ennesimo rallentamento sull’arteria, l’unica via per molti per recarsi al lavoro. “I lavori vanno avanti a fasi alterne ormai da giorni – scrive Silvia La Vita, ex consigliera comunale a Prato e da un paio d’anni fra i tanti pendolari valbisentini – ma nessuno, né il Comune di Vaiano né la Provincia, si è degnato di avvisare i cittadini. Senza sapere niente pendolari e studenti tutti imbottigliati sulla Sr 325. Inaudito inoltre che tali lavori non siano programmati dopo le 9, per permettere di raggiungere luoghi di lavoro e scuole in orario”. La risposta sulla causa della mancanza di preavviso (sul canale Telegram Info325 il senso unico alternato è stato comunicato alle 9) è arrivata in seguito, in una nota congiunta da parte del Comune di Vaiano e della Provincia: “Questa mattina (ieri, n.d.r.), la ditta Sandretti ha avviato i lavori di messa in sicurezza lungo la Sr325, nel tratto interessato dalla frana verificatasi a marzo 2024, in località Camino-Le Coste. Purtroppo, l’inizio dei lavori è avvenuto senza alcuna comunicazione preventiva ai soggetti interessati, in particolare alla Provincia, al Comune di Vaiano e alla Polizia Municipale della Valbisenzio, causando disagi alla viabilità locale. Il presidente della Provincia Simone Calamai e la sindaca del Comune di Vaiano Francesca Vivarelli desiderano chiarire di non essere stati informati dell’avvio dei lavori. Per questa ragione, i lavori saranno sospesi a partire dalle ore 12 di oggi e riprenderanno solo dopo che la Provincia avrà valutato e rilasciato la necessaria autorizzazione. La Provincia e l’amministrazione comunale lavorano al fine di garantire una gestione ottimale della viabilità e della sicurezza stradale, e si scusano per gli inconvenienti causati”.

In realtà i lavori sono iniziati da qualche giorno, ma le segnalazioni, come ci ha confermato la Provincia, sono arrivate soltanto ieri. Alla base del mancato preavviso da parte della ditta che sta effettuando i lavori sulla frana dal primo momento, una delle più esperte e importanti in Vallata, una sorta di equivoco tecnico su un’ordinanza già in essere su lavori che durano da oltre un anno. Lavori che riprenderanno lunedì, per completare la messa in sicurezza del versante avviata nel 2024, con la posa di ulteriori elementi di contenimento. “E’ nel nostro interesse non creare problemi alla circolazione – tiene a precisare il titolare, Gabriele Sandretti, che dà indicazioni di massima che saranno comunque confermate dalla nuova ordinanza della Provincia - e faremo di tutto perché ciò non avvenga, come abbiamo sempre fatto. Ma ci sarà da pazientare per circa un mese, il tempo necessario per finire i lavori, durante i quali su quel tratto ci sarà senso unico alternato in orari prestabiliti, senza andare a gravare sulle ore di punta. Ma abbiamo bisogno di una corsia per montare le reti e per posizionare il guard rail a valle. Quindi la strada sarà completamente aperta fino alle 9, poi fino alle 11/12 ci sarà un moviere, riaprirà nei due sensi fra le 13 e le 14 e poi sarà di nuovo a senso unico alternato fino alle 17”.