Sicurezza per i pedoni sulla 325. Ecco un progetto da 180mila euro

Più sicurezza lungo la 325. È questo l’obiettivo del progetto presentato dal Comune di Vaiano nell’ambito del recente bando regionale sulla sicurezza stradale, promosso dalla Toscana. Un intervento mirato e strategico, che riguarda uno dei tratti più trafficati e delicati del territorio: la strada regionale 325, all’altezza del centro abitato del capoluogo. L’amministrazione comunale di Vaiano ha partecipato al recente avviso dedicato proprio alla sicurezza stradale, presentando un progetto mirato alla tutela delle utenze deboli e al miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la strada. Il progetto, dal valore complessivo di 180mila euro, interessa in particolare il segmento stradale compreso tra la rotatoria con via del Mulinaccio e l’area oltre l’incrocio con via Borgovecchio, in direzione sud-nord.

L’obiettivo è duplice: proteggere i pedoni e indurre una significativa riduzione della velocità dei veicoli in transito. Tra gli interventi previsti c’è l’installazione di segnaletica verticale luminosa ad alta intensità, collocazione di barriere protettive per impedire la sosta impropria nei pressi degli attraversamenti, potenziamento dell’illuminazione con fasci diretti sull’intero passaggio pedonale, per migliorarne la visibilità nelle ore notturne, rafforzamento della segnaletica orizzontale presso ogni attraversamento.

"Si tratta di un progetto concreto, pensato per aumentare la sicurezza dei pedoni – sottolinea l’amministrazione comunale – in un tratto di strada lungo quasi due chilometri, fiancheggiato da abitazioni e attività commerciali. Un obiettivo importante che ci auguriamo di poter realizzare integralmente grazie al sostegno della Regione Toscana".

Il Comune di Vaiano, da tempo impegnato sul fronte della sicurezza urbana e della vivibilità dei propri spazi pubblici, ha scelto di agire con decisione su un’arteria fondamentale non solo per il traffico locale, ma anche per i collegamenti con la Val di Bisenzio e l’area metropolitana pratese.

Il progetto rappresenta dunque un passo significativo verso una mobilità più sicura, responsabile e sostenibile, in cui la qualità dello spazio urbano passa anche dalla capacità di garantire a tutti – a partire dai più vulnerabili – il diritto di muoversi senza rischi.