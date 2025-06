"Voci per la memoria": podcast contro il razzismo e in ricordo dei calciatori deportati

Si chiama "Voci per la memoria" e si pone lo scopo di promuovere l’ideazione e la realizzazione di una serie di podcast (in più lingue) sulla lotta al razzismo e alle discriminazioni, ripercorrendo al contempo le storie di calciatori e allenatori che oltre ottant’anni fa finirono nei campi di sterminio nazisti. E’ l’ultima iniziativa messa in piedi dal Paperino San Giorgio, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che si rivolge all’utenza della scuola calcio: calciatori e loro familiari, allenatori, dirigenti e staff, oltre che agli appassionati di calcio con età superiore ai 12 anni provenienti dall’area pratese e dai territori limitrofi. Un progetto che segue quello recentemente vissuto dalla formazione "juniores" del PSG, protagonista lo scorso maggio di una partita commemorativa a Ebensee: nella località austriaca, durante la Seconda Guerra Mondiale, furono deportati dai nazi-fascisti diversi cittadini di Prato e calciatori quali Carlo Castellani e Vittorio Staccione, leggende dell’Empoli e della Fiorentina. "Con questo progetto vogliamo dare continuità al nostro impegno sul fronte dell’educazione tramite il calcio – ha commentato il direttore tecnico del Paperino San Giorgio, Andrea Bonfiglio - attraverso questa attività intendiamo in particolare ricordare le figure di alcuni volti noti del calcio, vittime di deportazioni nei campi di concentramento. Calciatori che ad un certo punto della loro esistenza non hanno più potuto coltivare la passione sportiva a causa dell’ingiustizia subita, in molti casi tradottasi addirittura nella morte". E su queste basi, il PSG ha lanciato un appello: tutti gli utenti interessati a questa iniziativa avranno tempo sino al 31 agosto prossimo per comunicare eventualmente l’intenzione di partecipare ai podcast o per fornire spunti e idee sulle biografie da raccontare (contattando la società sul sito web www.paperinosangiorgio.it).

Giovanni Fiorentino