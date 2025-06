Mairhofer show, è lei la regina delle Dolomiti . E Paez, dopo i crampi, sul secondo gradino del podio

Una giornata di quelle da non dimenticare per il Team Soudal di Montemurlo nella terza prova della Coppa del Mondo Uci Marathon World Cup, con Sandra Mairhofer che conquista la sua prima vittoria alla prestigiosa gara delle Dolomiti mentre finisce sul podio Leonardo Paez. È stato uno spettacolo sulle Dolomiti e per Selva Val Gardena, con il Team Soudal capace di piazzare i suoi atleti ai vertici sia della prova femminile sia di quella maschile. Per la Mairhofer una grande giornata in quanto l’atleta altoatesina ha coronato il suo sogno di vincere sulle Dolomiti pochi giorni dopo il suo compleanno scrivendo la pagina più bella della sua carriera su questo percorso. "È stata una gara durissima – ha raccontato emozionata la vincitrice – ci sono stati momenti di vera crisi, quando Goricka aveva due minuti di vantaggio su di me. Nel fondovalle il caldo era soffocante, ma quando siamo risalite in quota, dove l’aria era più fresca, ho ritrovato le energie. Sul Passo Sella sono riuscita a spingere di nuovo forte e ho capito di poter fare la differenza. Ho dato davvero l’anima per rientrare e quando ho passato la battistrada ho solo pensato a mantenere la testa fino al traguardo". La sua compagna di squadra Adelheid Morath, già vincitrice due volte di questa gara ha ottenuto il sesto posto. Infine, Leonardo Paez che ha confermato ancora una volta il suo legame con la Hero Südtirol Dolomites. Nonostante qualche crampo e una caduta in discesa, il due volte Campione del Mondo ha lottato fino all’ultimo metro, conquistando un prezioso secondo posto a 2’47“ dal vincitore Andreas Seewald.

Antonio Mannori